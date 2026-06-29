Stanovnici skoro desetljeće čekaju dokument koji će uvesti reda. Gradonačelnik nudi ostavku: "Ako ne bude izglasan..."

Gotovo desteljeće Dubrovčani čekaju Generalni urbanistički plan koji će uvesti reda u prostor i zaustaviti stihijsku gradnju. Dokument je tu i napokon je krenulo javno savjetovanje.

Gradonačelnik tvrdi restriktivnijeg plana nema nigdje, spominje i ostavku.

"Prije svega ja bih apelirao da se građani odazovu i da sudjeluju na javnom izlaganju s obzirom da će to biti jedinstvena prilika gdje će stručni izrađivači zajedno s nama kao nastavnim izrade predstaviti ova rješenja i odgovarati na sva pitanja. Primjedbe se mogu dati direktno na javnom izlaganju, mogu se dati i pisanim putem", kazao je Božo Benić, pročelnik Upravnog odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Kao jedna od najvećih stavki novog plana je brisanje turističke najmjene na Srđu - od projekta golf resorta ostala je samo sportska i rekreacijska zona - vila, hotela i apartmana nema.

A što će se još brisati i dodavati, saznat će se na javnom izlaganju u srijedu.

Gradonačelnik Mato Franković najavljuje nejrestrktivniji GUP, brisanje turističkih i građevinskih zona. A u Dnevniku Nove TV spomenuo je i ostavku.

"Ako GUP ne bude izglasan do kraja ove godine, podnijet ću ostavku", kazao je Franković prije devet dana. Na pitanje znači li to da je toliko siguran da će se GUP izglasati, odgovorio je potvrdno.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić: