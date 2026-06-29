Stanovnici skoro desetljeće čekaju dokument koji će uvesti reda. Gradonačelnik nudi ostavku: "Ako ne bude izglasan..."

Gradonačelnik tvrdi restriktivnijeg plana nema nigdje, spominje i ostavku.
"Prije svega ja bih apelirao da se građani odazovu i da sudjeluju na javnom izlaganju s obzirom da će to biti jedinstvena prilika gdje će stručni izrađivači zajedno s nama kao nastavnim izrade predstaviti ova rješenja i odgovarati na sva pitanja. Primjedbe se mogu dati direktno na javnom izlaganju, mogu se dati i pisanim putem", kazao je Božo Benić, pročelnik Upravnog odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Kao jedna od najvećih stavki novog plana je brisanje turističke najmjene na Srđu - od projekta golf resorta ostala je samo sportska i rekreacijska zona - vila, hotela i apartmana nema.
A što će se još brisati i dodavati, saznat će se na javnom izlaganju u srijedu.