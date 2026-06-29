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Stanovnici skoro desetljeće čekaju dokument koji će uvesti reda. Gradonačelnik nudi ostavku: "Ako ne bude izglasan..."

Piše DNEVNIK.hr, 29. lipnja 2026. @ 20:15 komentari
Dubrovnik
Dubrovnik Foto: DNEVNIK.hr
Nakon godina čekanja počela je javna rasprava o dokumentu koji bi mogao promijeniti budući razvoj grada.
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