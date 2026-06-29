Tko je ukrao i objavio podatke pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika? "Prvi rezultati pokazuju..."

Tko je, kako i s kojom namjerom ukrao i objavio podatke više od 560 tisuća osoba pitanje je dana.

"Carnet je odmah po saznanju o objavi baze podataka poduzeo sve potrebne mjere, započeo opsježnu tehničku i forenzičku analizu", poručila je pomoćnica ravnatelja Carneta Ana Smoljo.

Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci.

"Možemo sada reći je da preliminarni rezultati pokazuju kako podaci nisu preuzeti iz Carnetovih sustava, već nalikuju na podatke iz sustava trećih strana", rekla je Smoljo. Na pitanje o kojim trećim stranama je riječ, odgovorila je da o tome ne može govoriti: "Analiza još uvijek traje, tako da pričekala bih sa konačnim zaključcima".

Curenje podataka - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Iscurila su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova funkcija, imena škola koje pohađaju ili u kojima rade i njihove email adrese.

Iako su iscurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika iz Agencije za zaštitu osobnih podataka pred kamere na žele, pisano su poručili da su naredili izvanredni nadzor.

Ono što je sad najpotrebnije jest oprez. Sreća u nesreći jest što je školska godina završila pa se službene školske adrese, dok nema nastave, ne koriste često.

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Curenje podataka - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Očekujemo da će nadležna tijela vrlo skoro dati vrlo jasne upute i otvoreno dati sve informacije koje su potrebne i u odnosu na djecu, i u odnosu na roditelje, i u odnosu na škole", poručila je pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić.

"Postoji povećan rizik od socijalnog inženjeringa, pogotovo od phishinga, dakle lažnih e-mail poruka u kojima se pošiljatelji predstavljaju i traže posebne podatke poput kartica, zaporki itd. Tako da korisnicima savjetujemo da ne odgovaraju na takve poruke, da ne otvaraju poveznice, da ne otvaraju privitke", rekla je Smoljo.

Ovakvih događaja, kaže i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, nažalost možemo očekivati sve više.

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"I zato mislim da se svi u ovo moramo uključiti od prevencije, od edukacije, naravno onda i od naših tijela koje ovakve, nažalost, neželjene napade, kibernetičke napade moraju u što je moguće većoj mjeri sprečavati", poručio je.

Premijer Andrej Plenković pak s olakšanjem konstatira- šteta ovoga puta nije prevelika.

"Koliko shvaćam nema nikakvog podatka barem za sada prema onome što mi je rekao min Fuchs koji bi bio osjetljiv. To su tipske email adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju tko ide u školu. Nije to neka tajna", rekao je.

Protiv nepoznatih počinitelja podignuta je kaznena prijava.