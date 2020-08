I dok poduzetnici čekaju državne subvencije na plaće, javni i državni sektor čeka veće plaće. Učitelji, medicinari i policija otkrili su kako očekuju da Vlada ispuni obećanje i poveća plaće početkom iduće godine.

Učitelji, medicinari, policija i drugi javni službenici nadaju se da ih vladajući neće izigrati pod izlikom korona krize. U protivnom su ponovno spremni i na štrajk. Riječ je naravno o Vladinom obećanom povećanju plaće početkom iduće godine.

Hoće li koronavirus smanjiti plaće? Pitanje je to o kojem sindikat učitelja uopće ne žele razgovarati. Jedino o čemu žele razgovarati je što će biti sa božićnicom ove godine. Uvjereni su kako će Vlada ispuniti obećanje i s 1.1.2021. povećati osnovice kako je i obećala.

"Ovaj aranžman je bio prijedlog Vlade RH. I ako bi ona sad to dovela u pitanje, a pokazatelji su, to je jako bitno što Marić ističe, da se nisu obistinile najcrnje prognoze, dakle novca ima nešto od turističke sezone. To znači da je Vlada zloupotrebila sindikate uoči izbora“, izjavio je Željko Stipić iz sindikata Preporod.

Više od 14 tisuća policijskih službenika očekuje i svoju povišicu. Za plaću od 4500 kuna mladi ne žele biti policajci i izlagati se riziku.

"Sindikat policije Hrvatske od Vlade zahtjeva i očekuje kao poslodavca, da se policijskim službenicima koji su najpotplaćenija služba poveća plaća to je prva stvar, druga stvar ukoliko neće biti povećanja plaće i koeficijenata ići ćemo u štrajk i zaustavit ćemo državu“, najavio je sindikalist Dubravko Jagić.

Muku muče i medicinari koji su prvi na liniji borbe s koronavirusom. Početkom rujna očekuju sastanak s ministrom Berošem. Prekovremene sate unazad pet godina većina traži sudskim putem jer bolnice ništa ne poduzimaju.

"Podsjetit ću da su to pravomoćne sudske presude, koje su i ovršni dokument. Bitno je kolegama koji nisu tužili svoje ustanove dati jednu informaciju kada i u kojem roku će im biti isplaćeni ti novci. Obećan je i novi zakon o plaćama liječnika koji bi trebao definirati i prekovremene sate koji su protuzakonito veliki“, istaknuo je Krešimir Luetić iz liječničke komore.

No, puno je tema koje muče sindikate. Jedan je i izmjena zakona o radu. Sindikalist Krešimir Sever smatra da po tom pitanju nema potrebe otvarati zakon jer je tu sve definirano.

„Kad je riječ o plaćama, materijalnim pravima zaposlenih u državnoj službi i javnim službama tada je jasno da treba sjesti i razgovarati ali prva i početna pozicija sindikata je da treba ispoštovati dogovoreno i obećanja koja su dana“, zaključio je.

Zbog korona krize manjak u blagajni za sad je 17 milijardi kuna. Ministar Zdravko Marić istaknuo je kako negdje treba štedjeti, no kako se mirovine zasigurno neće dirati. Sve su ostale stvari, rekao je, podložne promišljanjima Vlade. A tek nakon promišljanja, razgovarat će se sa sindikatima.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr