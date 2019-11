Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao je u subotu predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića da kaže tko su mu bili poslovni partneri kada je, nakon premijerskog mandata, postao poduzetnik te ustvrdio da si je isplaćivao minimalac i tako zakidao državu za porez.

„Nas optužuje za nečasne radnje, a taji tko su mu bili poslovni partneri. Ako netko želi biti predsjednik države, neka kaže čime se bavio i tko su ti ljudi koji su plaćali njegove usluge”, istaknuo je Jandroković na svečanom obilježavanju 30. obljetnice osnutka HDZ-a u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Rekao je i da nije normalno da si predsjednički kandidat SDP-a, kao vlasnik tvrtke sa solidnim prihodima, isplaćuje minimalac i tako ne plaća državi poreze koje bi normalan poduzetnik trebao plaćati.

Jandroković je istaknuo da će predsjednica Republike Hrvatske „biti i ostati naša Kolinda”, što su okupljeni pozdravili velikim pljeskom.

Za nedavno osnovanu antikorupcijsku koaliciju, na čelu sa SDP-om, Jandroković je rekao kako je to za njega "korupcijska antikoalicija".

„Za mene to je korupcijska antikoalicija. Predsjednik jedne stranke provaljuje u automobile i krade kasetofone, vrlo moralno i normalno. Predsjednik SDP-a prima 263 tisuće kuna stipendije i pravi se nedužan. Normalno je i da predsjednica GLASA ne prijavi svoju kuću, garažu i honorare koje si je nezakonito isplaćivala dok je bila ministrica. To je normalno za njih, ali to nije normalno za druge”, poručio je glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković. (Hina)