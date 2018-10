Najavljeno nevrijeme stiglo je na obalu Jadrana. Olujno jugo i obilna kiša stvaraju probleme u prometu. Jako jugo srušilo je stablo na cestu u Dubravi kod Šibenika.

DHMZ izdao je upozorenje za veliku količinu oborina, čak i do 100 litara kiše po četvornom metru. Obilna kiša očekuje se i u ponedjeljak, još uvijek uz jako i olujno jugo. Glavnina kiše očekuje se u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Crveni meteoalarm upaljen je za Istru, riječku, gospićku i kninsku regiju dok je narančasti alarm upaljen za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju.

U nastavku dana u Hrvatskoj bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, glavninom na Jadranu i predjelima uz njega gdje će mjestimice biti obilna, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. U Slavoniji i Baranji kiša se očekuje uglavnom prema kraju dana.

Jako jugo ometa promet

Zbog olujnog juga samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb, između Kikovice i Delnica. Obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar (DC3). Kiša i jak vjetar usporavaju promet i vozi se uz ograničenja brzine na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče na cijeloj dionici između Otočca i Karamatića.

Zbog jakog vjetra uz ograničenje brzine vozi se i na autocesti A10 na dionici od Čarapina do čvora Ploče. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji, središnjoj Hrvatskoj, Istri i na širem riječkom području, javlja HAK.

Problemi i u pomorskom prometu

Olujno jugo donijelo je probleme u i pomorskom prometu. U prekidu su pojedine trajektne, brodske i katamaranske linije.

U prekidu su za Splitsko područje: katamaranska linija Milna-Rogač-Split; katamaranska linija Vis-Split; katamaranska linija Jelsa-Bol-Split; katamaranska linija Ubli-Vela Luka-Hvar-Split; trajektna linija Trogir-Drvenik Veli-Drvenik-Mali; trajektna linija Sućuraj-Drvenik; trajektna linija Sumartin-Makarska; brodska linija Komiža-Biševo.

Riječko područje: katamaranska linija M.Lošinj-Cres-Rijeka; katamaranska linija Novalja-Rab-Rijeka; trajektna linija Lopar-Valbiska; trajektna linija Porozina-Brestova ne prevozi autobuse i teretna vozila iznad 3 tone nosivosti,

Zadarsko područje: brodska linija Zadar-Preko; katamaranska linija Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj; katamaranska linija Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist bez pristajanja u luke Molat i Brgulje.

Šibensko područje: trajektna linija Šibenik-Kaprije-Žirje.

Slično vrijeme i u ponedjeljak

Vrijeme će i u ponedjeljak biti slično onome u nedjelju. Očekuje nas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te na moru i u gorju vrlo vjetrovito.

U gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu mjestimice će biti obilne oborine, a osobito krajem dana na sjevernom dijelu moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Najviše suha vremena očekuje se na istoku zemlje.

Puhat će umjeren do jak, u gorju i olujan južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu jako i olujno, poslijepodne i orkansko jugo. Najniža temperatura na kopnu uglavnom od 11 do 16, a najviša od 19 do 24 °C, u gorju niža. Na Jadranu temperatura zraka većinom između 17 i 22 °C.