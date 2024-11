GODINA ZA ZABORAV

Novi problemi u Jadroliniji: Voda prodrla u trajekt Petar Hektorović

Trajekt Petar Hektorović Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Trajekt Petar Hektorović vozio je od Vela Luke do Splita, kad je u jedan od tankova počela ulaziti voda, no srećom bez posljedica za putnike i samu vožnju koja je sretno privedena kraju, no sam brod sada je privezan u Splitu i čeka temeljit pregled.