Agrokor mijenja ime, potvrdio je to Vladin povjerenik Fabris Peruško. No, kada će ga promjeniti i kako će se taj koncern zvati, još nije odlučeno, izjavio je to nakon susreta s premijerom Plenkovićem.

Pohvalio se kako Agrokor radi bolje nego ikada, a i Vlada je u svom redovitom izvješću naglasila kako je aktivacijom lex Agrokora spašeno gospodarstvo. Ministar gospodarstva Darko Horvat rekao je kako se do kraja godine očekuje odluka Visokog trgovačkog suda kako bi se moglo započeti s implementacijom nagodbe.

Vladin izvanredni povjerenik Fabris Peruško rekao je kako izvanredna uprava ima viziju o tome kako razvijati Agrokor. „Ako je ta vizija u skladu s onime što budući vlasnici žele, spremni smo o tome razgovarati“, naglasio je Peruško.

