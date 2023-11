Izraelski veleposlanik pokazao novinarima snimke brutalnog Hamasova iživljavanja nad žrtvama: "Ne borimo se protiv Palestinaca, nego protiv terorista"

Gary Koren je u izraelskom veleposlanstvu u Zagrebu održao brifing za novinare na kojem su prikazane snimke Hamasova napada 7. listopada ove godine u kojem je, prema posljednjim podacima, ubijeno 1400 ljudi, 5400 je ozlijeđeno, 240 otetih, a 15 posto žrtava nije identificirano.

Na šokantnim snimkama koje nisu objavljene u izraelskoj javnosti nego su samo prikazane ministrima i političarima, prikazane su dekapitacije, smaknuća, iživljavanja nad poginulima i otmice.

Veleposlanik je rekao kako su ih odlučili prikazati jer smatraju da na Zapadu "nije dovoljno jasno" protiv čega se Izrael bori.

"Ne borimo se protiv Palestinaca, nego protiv terorističkih organizacija, džihadista", rekao je Koren.

Napad iznenadio Izrael

Izrael nije predvidio napad 7. listopada jer je vjerovao da je Hamas obuzdan te da bi, pošto je odgovoran za život stanovnika u Pojasu Gaze, "imao previše toga za izgubiti", nastavio je veleposlanik.

Istaknuo je da je to bila velika pogreška jer Izrael nije imao dovoljno vojnika na granici, a Hamas nema problema sa žrtvovanjem svojih sunarodnjaka. Oni znaju da velik broj poginulih Palestinaca šteti Izraelu u međunarodnoj zajednici.

"Palestinci su žrtve Hamasa", smatra Koren i dodaje da palestinski narod zaslužuje "normalan život".

Oni Palestinci koji se usprotive militantnoj skupini koja upravlja Pojasom Gaze bivaju smaknuti, tvrdi veleposlanik i naglašava da bi Hamas preuzeo kontrolu i nad Zapadnom obalom da nije Izraela.

Naglasio je da Hamas ne krije da Izrael kao država treba biti zbrisan pa je upozorio one koji na prosvjedima na zapadu uzvikuju "from the river to the sea, Palestine will be free" ("od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna"), zapravo također pozivaju na genocid jer to implicira nestanak židovske države, smještene između Mediterana i rijeke Jordana.

Lako je na Zapadu biti pravednik

Koren ističe i kako zapadnjaci danas lako zauzimaju "pravednički" stav o sukobu jer im nitko ne prijeti. A Izraelu je to pitanje opstanka, naglasio je.

Kazao je kako "ne iznenađuje" da su Europljani postali pacifisti nakon dva užasna svjetska rata, ali Izrael nije u Europskoj uniji nego na Bliskom istoku. A ondje su pravila drugačija, kaže.

"Mi nismo kršćani, mi nećemo okrenuti drugi obraz", kazao je veleposlanik.

"Ratovi nisu nježni, nisu to bile ni Oluja niti Domovinski rat", dodao je Koren, naglašavajući da Izrael nema drugog izbora osim potpunog uništenja Hamasa.

Nastavljajući usporedbu s ratovima u bivšoj Jugoslaviji, Koren je rekao da su Srbi imali sreće što ih je Srbija htjela primiti, jer arapske države to ne žele s Palestincima koje smatraju "izazivačima problema".

Danas i neke arapske države, poput Jordana i Saudijske Arabije, žele da Izrael uništi Hamas, tvrdi izraelski veleposlanik.

Invazija odgođena kako bi se smanjile žrtve

Naglasio je da Izrael ne želi upravljati Gazom, ali da ne želi ni da njome upravlja Hamas. Ta militantna skupina odabrala je trenutak za napad i zbog inicijative za normalizaciju odnosa između Izraela i Saudijske Arabije, što bi ugrozilo Iran, tvrdi veleposlanik.

Rijad i dalje želi poboljšanje odnosa s Izraelom, rekao je.

Braneći izraelsku ratnu taktiku u Pojasu Gaze, Koren je rekao da imaju pravo napadati civilnu infrastrukturu ako se koristi u vojne svrhe, što je i u skladu s međunarodnim pravom.

Istaknuo je da se Hamas namjerno krije iza civila, pa ponovio kako su militanti spremni žrtvovati palestinske živote.

Naglasio je da je Izrael odgodio kopnenu ofenzivu na Gazu upravo radi smanjenja broja stradalih civila, te da je 700 tisuća ljudi otišlo na jug Pojasa, dok su druge Hamasovci spriječili.

Koren tvrdi da Hamas lažira broj mrtvih te krade gorivo kako bi održavao svoju mrežu tunela.

Što se tiče napada na bolnicu Al Ahli u Gazi, za koju su Palestinci optužili Izrael, Koren je kritizirao medije jer su odmah prenijeli da iza napada stoje izraelske snage. Po izraelskim i američkim obavještajnim podacima, na bolnicu je pala palestinska raketa koja se prerano raspala u zraku. Kazao je također da je broj žrtava te nesreće višestruko napuhan.