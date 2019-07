Prava politička bura digla se u BiH zbog predsjedničina posjeta Izraelu. Iza svega stoji neprofesionalnost dugogodišnje novinarke Jerusalem posta. Optužila je predsjednicu da je u razgovoru s izraelskim predsjednikom izjavila da je BIH nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama. Kasnije se posula pepelom, ali bilo je kasno.

Ured izraelskog predsjednika nije se o ovome službeno oglasio, jer nije običaj da visoki državni dužnosnici ondje polemiziraju s medijima.

No, tijekom konferencije o kibernetičke sigurnosti svi iz izraelskog izaslanstva koji su bili na tim sastancima između izraelskog predsjednika i predsjednice Grabar-Kitarović su se jako čudili tom tekstu. Ispričavali su se i rekli da im je žao. Začuđeni su da je jedan takav tekst imao toliku političku buru.

Tekst je ispravljen te je navedeno da se radi omigrantima, azilantima, da nisu Sirijci nego Pakistanci, Afganistanci… da ih treba zbrinjavati, da se svi prijavljuju da su rođeni 1.1. 1985.

Migrantska kriza silno je zanimala premijera Netanyahua. Pohvalio se da Izrael ima nula ilegalnih migranata s obzirom na to da su digli žicu između Izraela i Egipta. Ona je na to rekla da mi ne možemo dizati ograde između Hrvatske i BiH jer je to duga granica i jer to nije hrvatska državna politika, to mora biti rezultat suradnje između hrvatskih i BiH sigurnosti. Također je rekla da u BiH živi i naš narod koji je konstitutivan narod u BiH.

Novinarka Jerusalem Posta: ''Predsjednica nije spomenula Vladu BiH, njezina primjedba odnosila se na neke migrante''

Ministar vanjskih poslova o reakcijama iz BiH: ''Nije uobičajeno reagirati na neprovjerene informacije''

Na to je on kazao da je upoznat sa političkom situacijom u BiH i da se ona neće moći riješiti bez SAD-a. U tom je smislu ponudio svoju pomoć.

S jedne strane premijer Netanyahu kaže da se u okviru strateškog partnerstva potpiše i dogovor o suradnji dviju obavještajnih službi o razmjeni obavještajnih podataka. Nudi da hrvatski obavještajci dođu na dodatnu edukaciju u Izrael. S druge strane ovaj tekst u Jerusalem Postu. To baš i nije u nekakvom ekvivalentu. To može biti samo u ekvivalentu ishitrenog načina ponašanja kojim se trči pred rudo i u kojem se stvari komentiraju prije nego se detaljno provjere.

U tom smislu je i u sjeni ostao današnji skup o kibernetičkoj sigurnosti u kojoj je direktor odjela za kibernetičku sigurnost države Izrael kazao da bi u okviru strateškog partnerstva želio da se potpiše i dogovor o suradnju na tom polju koje je vrlo važno.

Odnosi s državom Izrael su jedini smisleni plan, projekt i odnos često puta zbrčkane i nedefinirane hrvatske državne vanjske politike.

