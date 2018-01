Hrvatska će ovaj mjesec dobiti prvu slikovnicu o istospolnim obiteljima u izdanju Udruge Dugine obitelji, koju planiraju donirati zainteresiranim vrtićima i školskim knjižnicama diljem zemlje, a tim je povodom Udruga Vigilare u srijedu uputila ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak otvoreno pismo u kojem ocjenjuje da se radi o političko-ideološkoj agendi i pita hoće li dozvoliti ulazak slikovnice u vrtiće i škole.

"U javnosti se pojavila informacija da će udruga 'Dugine obitelji' 18. siječnja predstaviti prvu slikovnicu o tzv. istospolnim obiteljima na hrvatskom jeziku. Slikovnicu spomenuta udruga planira donirati vrtićima i školskim knjižnicama diljem Hrvatske. Budući da smatramo kako je riječ o akciji iza koje se krije jasna političko-ideološka agenda, molimo Vas da nam odgovorite na nekoliko pitanja", stoji u otvorenom pismu udruge Vigilare.

Ministricu pitaju hoće li dozvoliti ulazak ove sporne literature u hrvatske vrtiće i škole, smatra li da je za hrvatsku djecu dobro da se u odgojno-obrazovnim ustanovama distribuira literatura koja nema odobrenje stručnih tijela, hoće li ravnatelji moći odbiti ovakvu donaciju i hoće li njezino ministarstvo stati iza njih u potencijalnim tužbama za "diskriminaciju".

Pitaju je i smatra li da bi roditelji trebali imati pravo glasa o tome hoće li se njihovo dijete u nastavi služiti ovom slikovnicom te je li, po njezinu mišljenju, primjereno da udruge civilnog društva samoinicijativno u vrtiće i škole dostavljaju literaturu koja bi se onda potencijalno upotrebljavala u nastavi.

Ovo nas pitanje posebno zanima zato što Vigilare također vrijedno radi na odgojno-obrazovnim sadržajima za djecu i mlade koje bismo rado donirali vrtićima i školama diljem Hrvatske", stoji u otvorenom pismu udruge Vigilare.

Dugine obitelji: Nemamo planova samoinicijativno slati slikovnicu ikome

Iz udruge Dugine obitelji odgovorili su da nemaju planova samoinicijativno slati slikovnicu "Moja dugina obitelj" ikome, ali da će rado poslati slikovnicu svim osobama koje im se jave i pokažu interes za njom.

"Već smo dobili upite roditelja, pojedinih odgojno-obrazovnih djelatnika i ponekih ustanova i organizacija koje žele svoj primjerak slikovnice, te nam je vrlo drago vidjeti da se prepoznaje vrijednost slikovnice u širenju razumijevanja, tolerancije, poštovanja i uključivosti", rekao je koordinator udruge Daniel Martinović.

Slikovnica će biti potpuno besplatna, a digitalna verzija slikovnice bit će dostupna na internetskoj stranici udruge.

Uz Martinovića, kao autori koncepta i teksta radili su Maja Škvorc i Ivo Šegota, dok je autor ilustracija Borna Nikola Žeželj.

"Početkom godine napravili smo malu analizu o tome koje dječje slikovnice u Hrvatskoj prikazuju dugine obitelji. One se spominju u svega nekoliko slikovnica koje govore o različitim obiteljima, no slikovnice koja bi govorila samo o duginim obiteljima na hrvatskom jeziku još uvijek nema. Ovom slikovnicom želimo približiti priču o duginim obiteljima i različitostima u našem društvu danas svima koji to žele te olakšati roditeljima razgovor s djecom o duginim obiteljima", kazao je Daniel Martinović.

Za slikovnicu su, kažu, zainteresirane i druge članice europske mreže duginih obitelji, pa bi ubrzo trebala biti prevedena na engleski, njemački, francuski i talijanski. Jedan dio sredstava za slikovnicu donirali su članovi udruge, a troškove tiska i honorara ilustratora pokrilo je Francusko veleposlanstvo u Zagrebu.

Planiraju, kaže, nastaviti sa sličnim projektima u budućnosti, od slikovnica za najmlađe, preko priča za malo starije uzraste, do priručnika i materijala o duginim obiteljima za npr. stručno osoblje u školama i vrtićima. "Naše obitelji su realnost u današnjem društvu u Hrvatskoj i želimo da se naša priča čuje te da naša djeca mogu i na našem jeziku čitati o duginim obiteljima", istaknuo je Martinović. (Hina)