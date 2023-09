UŽIVO Zašto trgovci sada mogu smanjiti cijene, a prije nisu mogli? "Cijene idu do kuda se proizvod prodaje"

Nakon predstavljanja mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, premijer Plenković daje izjavu. "Hrvatska ove mjere može iznijeti, a istovremeno ostvarivati strateške ciljeve", rekao je.

Napomenuo je kako su mjere dobre i pogađaju one kojima ovakve mjere trebaju. "Mjere štite one kojima imaju mala primanja. Želimo da se inflacija smanji", kazao je.

"Kod nas postoji dobra volja i dobra namjera i dobri potezi. Oporba će reći da je ovo trebalo prije napraviti da ne vjerujemo gospodarstvenicima...mi nemamo taj pristup", istaknuo je.

"Zamrznuli smo proizvode koje ljudi moraju kupovati. Probrali smo proizvode koji se konzumiraju često, to je bio kriterij. Najave velikih trgovačkih lanaca da će smanjivati cijene, pokazuju da Vlada ide u dobrom smjeru. Mi ćemo razgovarati sa svim trgovcima i dalje".

Na pitanje zašto to trgovci nisu napravili prije, Plenković odogovara: "Euro nije utjecao na povećanje cijena", rekao je Plenković pa na pitanje odgovorio napadima prema oporbi. Potom se hvalio uspjesima Vlade.

Osvrnuo se i na izjavu Milanovića o rastu mirovina. Milanović je rekao da mirovine nisu rasle, a to je laž, rekao je premijer.

"Hrpetina neistina ne bi li stvorili sliku da situacija nije dobra", rekao je Plenković o izjavama oporbe.

Na pitanje o poreznim prihodima u kolovozu ove godine i u odnosima na prošlu, premijer je rekao da ne zna podatke i da će na to pitanje odgovoriti ministar Primorac. Na pitanje zašto se sa paketom mjera nije išlo prije sezone, premijer je rekao da odgovor leži u podacima o inflaciji iz kolovoza.

Kaže da inflacija nije pojela rast plaća.

Na pitanje zašto sad trgovci mogu smanjiti cijene, a nisu mogli ranije, premijer kaže: "Pitajte njih". Na pitanje što su trgovci dobili zauzvrat, premijer odgovora: "Što bi dobili trgovci za ovo? Niša..kemijsku? Što bi dobili?".

"Cijene idu do kuda se proizvod prodaje", naglasio je.

"Mi smo limitirali maksimalnu cijenu, no to ne znači da neće biti jeftinije cijene proizvoda", kazao je.

Paket mjera

U sklopu novoga paketa mjera, cijene struje za građane, gospodarstvo i institucije ostaje ista, a vlada ograničava cijene za ukupno 30 proizvoda i to od ponedjeljka, 18. rujna. Od 1.listopada pa idućih šest mjeseci cijena struje ostaje ista za građane, gospodarstvo i institucije, za što država izdvaja 288 milijuna eura, rekao je premijer Andrej Plenković.

Za velike gospodarske subjekte nema subvecioniranja cijena struje, jer je tržišna cijena pala i subvencije nisu potrebne, ali vlada, rekao je Plenković, jamči da će i njima subvencionirati cijene struje ako dođe do ozbiljnijeg poskupljenja.

Tu su potpore za 720 tisuća umirovljenika s mirovinskom manjom od 700 eura i zaposlene korisnike mirovine, ako im mirovina i primanja od rada ukupno ne prelaze 700 eura. Umirovljenicima s penzijom do 300 eura pripast će 160 eura jednokratnog dodatka, onima kojim imaju 300 do 435 eura 120 eura, od 435 do 570 eura - 80 eura, a onima koji primaju između 570 i 700 eura jednokratna naknada će iznositi 60 eura.

Isplatit će se i potpora korisnicima doplatka na djecu i to 50 eura za jedno, 100 za dvoje, 150 za troje, 200 eura za četvero i 300 eura za petero djece. Vlada ograničava cijene ukupno 30 proizvoda.