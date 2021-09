Andrej Plenković komentirao je jučerašnju izjavu Zorana Milanovića koji je rekao da nema pojma da je Ksenija Turković trebala biti prvi kandidat za predsjednicu Vrhovnog suda.

Nakon sjednice Vlade, na kojoj je govorio o antimaskerima, cijepljenju, popisu stanovništva, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Govorio je o beskamatnim zajmovima za gradove i općine pogođene potresom.

"Vlada na ovaj način želi pomoći u normalnom funkcioniranju i pomoći gradonačelnicima i načelnicima", ponovio je Plenković.

Još jednom je pozvao građana da se cijepe, a antimaskere da puste da se normalno odvija nastava.

"U školama molimo sve, bez obzira na privatne stavove, poštujmo pravila struke", naglasio je.

Na pitanje o sporosti obnove, rekao je da se neki bave politikom, a na pitanje bavi li se Vanđelić politikom, odgovorio je: "To je jasno kao dan."

O predsjedniku Vrhovnog suda

Osvrnuo se na izjavu Zorana Milanovića koji je jučer rekao da nema pojma o čemu Plenković priča kad kaže da je Ksenija Turković, potpredsjednica Europskog suda za ljudska prava, bila prvi izbor za šefa Vrhovnog suda.

"Malo ćemo ponoviti tu temu. Ja sam jučer namjerno pokrenuo tu temu da skinemo pritisak sa HDZ-a kao nekog tko nije konstruktivan u procesu odabira novog predsjednika Vrhovnog suda. Tu abecedu ćemo još jednom ponoviti. Profesorica Turković je ugledna sutkinja kaznenog prava, a već 8 godina je na Europskom sudu za ljudska prava.

Kada su se na Pantovčaku očito obavljale konzultacije oko predsjednika Vrhovnog suda, tada je očito veći broj ljudi bio kontaktiran. Jedna od osoba koju je Ured predsjednika kontaktirao, bila je profesorica Turković. Taj kontakt je bio jako dobar. Nije on to učinio jer smo mu mi rekli. Profesorica Turković je osoba koja poštuje pravni poredak, poštuje načelo zakonitosti i proceduru", rekao je Plenković.

"Što kaže naš Ustav? Kaže da predsjednik predlaže, a Sabor odlučuje. Između predlaganja i nametanja je ogromna razlika. Proces koji bi bio normalan je da se nakon javnog poziva vide najbolji kandidati, obave se konzultacije, nastoji se riješiti to pitanje na konstruktivan način. Budući da ni u jednom trenutku predsjednik nije kontaktirao Vladu, niti mene, ta konzultacije je izostala", rekao je i dodao da je Turković bila u kontaktu s njim.

"Ja sam joj rekao 'ako ste to vi, vi ćete imati našu potporu'.Kad je vjerojatno taj feedback došao do predsjednika Milanovića, on je očito odustao od toga, iz meni nepoznatog razloga", ispričao je.

Kaže kako se o profesorici Turković nije govorilo jer se čuvao njen ugled.

"Nakon što ste tjednima i mjesecima imali orkestriranu kampanju prema HDZ-u kao zaštitniku nekakvog korumpiranog pravosuđa, ajmo malo stati na loptu i reći da je dosta s teorijama zavjere. Pogledajmo tko je ovdje konstruktivan i tko čeka neku vrstu signala da se dogovorimo", rekao je.

"To govorimo zato da se prestane insinuirati u javnosti da je HDZ protiv nečega", dodao je.

"Meni je bizarno, ako je istina da je predsjednik pitao tko je ta osoba", kazao je premijer.

"Poanta je u tome da je postojala osoba koja bi bez problema dobila potporu parlamentarne većine da je procedura bila zakonita", rekao je Plenković.

Govorio je i o COVID potvrdama u zdravstvu i rekao da se radi na jasnijim uputama. Ne zna još koliko će novca država izdvojiti za testiranje zdravstvenih radnika.