Iza muške kozmetike naziva „Meštar“ zadovoljno se smješkaju majka i sin, Tea Bogdan i Mario Goreta, koji su zajedničkim snagama u malom proizvodnom pogonu u Podstrani pokraj Splita stvorili brend koji je, osim vizualno, prepoznatljiv i po prirodnoj kvaliteti. Njihov poduzetnički put imat ćete priliku vidjeti u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

Iako bi se mnogi složili da muška koža nije toliko zahtjevna, često se zaboravlja kako je svakodnevno brijanje dodatno iritira, zbog čega ona postaje osjetljiva i dehidrirana. Tu nastupa Meštar, odnosno proizvodi majke i sina čiji su prirodni sastojci pomno izbalansirani. Tea i Mario u svoje su proizvode utkali puno ljubavi i ponosni su na ono što je izašlo iz njihove male radionice.

''Naš poslovni moto je da muškarci budu prirodno zgodni'', kaže Tea. U Dalmaciji se nadimkom Meštar časte muškarci koji su vješti i stručni u onome što rade, iskusni i mudri u svojoj profesiji, ali i prepoznatljivi i poštovani u svakodnevnom životu. S obzirom na pažnju kojom pristupaju njezi muške kože i brade, ne čudi nas odabir imena za proizvod koji u svojem sastavu nudi ono najbolje od prirode. ''Želimo u muškarcima pobuditi emociju. Svatko može biti Meštar svoje brade i svog lica'', ističe Mario.

Najvažniji kompliment koji ih veseli je povratak kupaca koji su zadovoljni proizvodom i žele ga nastaviti upotrebljavati. Ipak, kako kaže Tea, jedan joj je kompliment posebno drag: ''Najveći kompliment koji dobivamo od muškaraca je da su im žene oduševljene mirisom kreme.''

Oboje su se jednoglasno složili kako na svojem poslovnom putu ne bi mijenjali ništa. ''Kad uzmete u ruke proizvod koji ste od početka stvarali, koji ste formulirali, za koji ste stvarali dizajn mjesecima i mjesecima, u koji ste utkali sve ono iz sebe, svu našu Dalmaciju, prirodu, naše emocije, onda ste ustvari jako ponosni. I zadivljeno gledate to što ste stvorili i samo se nadamo da će kupci to prepoznati'', ističe Tea. Na cijeli njihov poslovni put, koji nije bio nimalo lagan, ponosan je i njezin sin Mario: ''Uspjeli smo realizirati ono što smo htjeli, stavili smo dašak sebe u te proizvode i sve je gotovo i konačno može ići na tržište. Ponosan sam što možemo ljudima sve to prezentirati, tako da će svi moći uživati u tim proizvodima.''

Majka i sin s vremenom su proizvodnju preselili u veći prostor, s povećanjem proizvodnje svatko je dobio svoje dodatne zadatke i poslove, ali u svemu se odlično slažu i zajednički dogovori ne padaju im teško. Ovaj veseli dvojac iz okolice Splita sretan je što mu se ukazala ova prilika i jedva čeka sreću podijeliti s budućim korisnicima. Životni ritam im se, otkad su postali dio projekta Startaj Hrvatska, itekako promijenio. ''Ritam poslovanja i života otkad smo se uključili u projekt Startaj Hrvatska prerastao je u ritam poslovanja jer privatnog života nema, samo poslujemo'', kroz smijeh govori Mario, a Tea dodaje: ''Dan nam se sveo na 15 sati proizvodnje, tri sata razmišljanja o tome što smo napravili i onda ono malo što nam ostaje pokušavamo odspavati.''

U projektu Startaj Hrvatska, prema Teinim riječima, pobjeda im nije važna: ''Nebitno mi je hoće li proizvod biti hit, nama je samo bitno da kupci prepoznaju kvalitetu. Svi kandidati koji su ušli u finale, već su pobjednici. Poanta cijele naše priče je da kupac uzme u ruke naš proizvod i da ga oduševi to što je vidio.''

Važno im je da proizvod dopre do ljudi i da ga oni prepoznaju, tako svoju vlastitu pobjedu složno opisuju majka Tea i sin Mario. Za svoje poslovanje, kažu, imaju velika očekivanja, a njega je potaknuo i ubrzao projekt Startaj Hrvatska. ''Svi partneri u projektu Startaj Hrvatska zaista su nam puno pomogli. Uputili su nas u sve stvari s kojima se dosad još nismo susretali, uputili su nas u sve. Olakšali su nam u samoj organizaciji, neke stvari kao mali proizvođači nismo znali. Marketing, rad s bar-kodovima, papirologija, puno je faktora tu oko kojih nam je pomoć bila itekako potrebna i to smo dobili'', kaže Mario i dodaje kako se nada da će za godinu dana proširiti proizvodnju i da će se njihov Meštar naći na policama SPAR-a i izvan Hrvatske.

Ovaj ih je projekt, ističe Tea, naučio velikoj disciplini: ''Prije svega, zahvaljujući projektu Startaj Hrvatska, nas dvoje smo postali discipliniraniji i organiziraniji u našoj proizvodnji. Vidjeli smo dokud sežu naše mogućnosti i sa sigurnošću možemo reći da nismo više mali proizvođači, sad znamo da smo sposobni napraviti i velike količine proizvoda.''

