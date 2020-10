Iz Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića poslali su priopćenje u kojem su ustvrdili kako postoji pisana odluka ministra obrane Marija Banožića da se za blagdan Svih svetih zajednički polažu vijenci.

Iz Ureda predsjednika oglasili su se o prijeporima zbog (ne)odazivanja na zajedničko polaganje vijenaca u povodu blagdana Svih svetih. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Predsjednik Republike ni na koji način jučer nije prozvao ministra obrane niti načelnika GS OSRH zbog organizacije polaganja vijenaca povodom blagdana Svih svetih. A već drugi put u tjedan dana, ovoga puta u formi službenog priopćenja MORH-a, ministar obrane Mario Banožić insinuira kako Predsjednik Republike, njegov vrhovni zapovjednik, iznosi 'netočne i neutemeljene tvrdnje'. Napisati kako 'Vlada RH nije zatražila Počasno-zaštitnu bojnu u 11.00 sati' za 30. listopada (petak) kako bi obilježila blagdan Svih svetih znači ili da je ministar obrane sam sebe uhvatio u laži ili je bio prisiljen lagati da zaštiti predsjednika Vlade. Trećeg nema.

Evo i nepobitnih dokaza: dokumenti kojima raspolažemo potvrđuju kako je ministar obrane donio dvije odluke o obilježavanju Svih svetih i Dušnog dana temeljem kojih je MORH izradio prijedlog programa obilježavanja, te zatražio od Glavnog stožera OSRH izdavanje zapovijedi o organizacijsko-planskim pripremama i pružanju potpore u protokolu svečanog polaganja vijenaca. Najprije o odluci ministra obrane od 23. listopada. Prema njegovoj odluci, predviđeno je zajedničko polaganje vijenaca Predsjednika Republike, predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade RH. A MORH je zadužen da program polaganja vijenaca izradi u suradnji s protokolima Predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i Vlade RH. Naglasimo, ministar obrane potpisuje odluku o zajedničkom polaganju vijenaca i traži da se program dogovori, između ostalih, s protokolom Predsjednika.

Ali, što to vrijedi: od 23. listopada do dan-danas nitko iz MORH-a nije kontaktirao Ured Predsjednika po tom pitanju. Ured Predsjednika, dakle, nije obaviješten o odluci, niti mu je poslan prijedlog programa na usuglašavanje. Znači li to da MORH-ove službe ne provode odluke ministra obrane? U ovom slučaju nisu ih provele. Ako je tako, velik je to problem, prije svega ministrov, pa ga on sam mora i rješavati, a ne neistinama prebacivati odgovornost.

Budući da ni na koji način nismo obaviješteni o odluci ministra i pripremi programa, Ured predsjednika pristojno je u četvrtak, 29. listopada, pozvao Vladu RH i Hrvatski sabor da se dogovori zajedničko polaganje vijenca. Ne znajući, jasno, da se ministrova odluka provodi Uredu predsjednika iza leđa. Za razliku od Ureda Predsjednika, Glavni stožer je dobio odluku ministra i prijedlog (ističemo, s Uredom predsjednika neusuglašenog) programa - na kojemu se temelji i zapovijed načelnika GS OSRH – prema kojemu su u petak 30. listopada u 11 sati vijence položiti trebali Predsjednik Republike, predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Vlade RH. Istom zapovijedi načelnika GS OSRH – i to vrlo žurnom, kako bi se stiglo sve pripremiti - angažirana je i Počasno zaštitna bojna kao uvijek u takvim prigodama.

Dakle, sve je planirano za petak 30. listopada, a ostavljena je samo mogućnost dogovora oko satnice. Istim programom, štoviše, predviđeno je i to da izaslanstvo MORH-a i OSRH polože vijence u petak 30. listopada, u 10:20 sati što je i učinjeno. Između ostalog, tim programom je obilježavanje Svih svetih predviđeno i za 2. studenoga, a jedini datum obilježavanja Svih svetih koji se uopće ne spominje u programu MORH-a, pa onda ni u zapovijedi načelnika GS OSRH, jest - subota, 31. listopada!

Kada je i zašto, te čijom odlukom, ukinuto zajedničko polaganje vijenaca predviđeno odlukom ministra obrane? Kada je i zašto, te čijom odlukom subota naglo ubačena kao 'planirani' dan obilježavanja za predsjednika Vlade RH? Ta su pitanja podložna samo nagađanju, dok su neistinite tvrdnje ministra obrane – suprotne i ranijoj ministrovoj odluci i pisanom programu MORH-a – podložne ozbiljnom propitkivanju kako to ministar obrane obavlja svoju dužnost? Ako je spreman tolerirati nepoštivanje vlastitih odluka i neistinito tumačiti programe za koje postoji pisani trag, što je još spreman učiniti po nalogu učenika Yutela i njihovih šefova?", navedeno je u priopćenju koje potpisuje glasnogovornik Nikola Jelić.

Dodaju i da "Ured Predsjednika raspolaže spomenutim dokumentima, ali neće ih javno objavljivati kako ne bi postupio jednako kao MORH koji olako dostavlja dokumente i informacije vezane uz aktivnosti Predsjednika Republike. Ured Predsjednika poziva ministra obrane da dodatno objasni svoje i postupke MORH-a, a kao najbolji način za utvrđivanje činjenica smatramo upravo objavu spomenutih dokumenata iz kojih će sve biti jasno, pogotovo što ni na koji način nisu klasificirani."