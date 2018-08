Što za radnika brodogradilišta znači mjesec bez plaće dovoljno će reći sljedeći podaci. Plaća radnika u prosjeku je oko 5.600 kuna, kažu iz njihovih sindikata.

Prema izračunu hrvatskih sindikalnih središnjica minimalni životni troškovi za četveročlanu obitelj u Rijeci iznose oko 7.300 kuna, a prosječni blizu 10 tisuća kuna. U Puli i više, minimalni troškovi su oko 7.700 kuna, a prosječni iznad 10 tisuća.

Za Dnevnik Nove TV iz Pule se javila reporterka Katarina Jusić koja je kazala kako se još ne zna hoći li doći do sastanka političkog vrha Pule s premijerom.

"Hoće li doći do sastanka, upitali smo ured premijera Plenkovića, no odgovor nismo dobili. Kažu nam tek kako su u kontaktu s predstavnicima grada i županija i da svi zajedno rade na rješavanju ovog problema. Danas je ostavku ponudila predsjednica nadzornog odbora Uljanika, no istu je ubrzo i povukla, sve do izbora novih članova“, izvijestila je reporterka dodavši kako je u petak iz Grada Pule stiglo priopćenje kako će Grad sufinancirati kupnju školskog pribora za djecu radnika Uljanika. Ipak, sve su to vatrogasne mjere. Radnici žele plaću i sigurno radno mjesto.

O problemima u Uljaniku govorio je Fabricio Kalčić iz Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, koji je kazao kako se posljednjih dana stečaj spominje kao jedna od opcija. "Ako je to rješenje, znači da su nas lagali od početka godine, i naša uprava i sam ministar Horvat. Ako dođe do stečaja, mislim da će doći i do zatvaranja ove firme.

Uprava je ostala danas u Zagrebu radi pronalaska nekog rješenja, no nemamo informacije je li do njega i došlo. Daljnje akcije su dolazak na Markov trg u ponedjeljak, nadamo se da će nas primiti premijer Plenković kako bismo mu mogli sve probleme reći."

Na pitanje što od utorka Kalčić je rekao da se u Puli nastavlja prosvjed kakav je bio i protekla tri dana.

