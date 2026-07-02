Iz kuće strave spašeno 16-ero djece, jedno u kritičnom stanju: "Sve je bilo puno izmeta, izgledala su kao divlje životinje"

Nakon što su protekle četiri godine provela zatvorena u samo jednoj prostoriji, šesnaestero djece spašeno je iz derutne kuće u ruralnom dijelu Ohija. Radi se o selu Hamden, koje se nalazi u jednom od najsiromašnijih okruga u Ohiju, a ima manje od 1000 stanovnika.

Djeca dolaze iz iste obitelji, a u dobi su od jedne i pol do 18 godina, naveli su dužnosnici. Živjela su u bijednim uvjetima okružena ljudskim izmetom, a među njima je bilo dječaka i djevojčica. Neka od njih nisu mogla govoriti, a jedna 18-godišnjakinja s teškoćama u razvoju nije znala ni sročiti svoje ime.

"Većina naše stoke držana je u boljim uvjetima nego ta djeca", rekao je na konferenciji za novinare šerif okruga Vinton Ryan Cain. Dodao je kako je prizor bio odvratan te da je sve bilo puno izmeta i bakterija.

🚨 PURE EVIL in Ohio 🚨



Southeastern Ohio Regional Jail just dropped the mugshots of FOUR adults charged with child endangerment after 16 children were found in horrific conditions in Vinton County.



Authorities are calling it exactly what it is: pure evil.



They’re due in court… pic.twitter.com/BmN7LaYNWp — Ashley (TeamTrump47) (@TeamTrump47) July 1, 2026

Roditelji djece te baka i djed optuženi su po 16 točaka optužnice za kazneno djelo ugrožavanja djece (teško kazneno djelo drugog stupnja) jer je riječ o "teškim tjelesnim ozljedama", izjavio je William Archer, tužitelj okruga Vinton. Također je naglasio da nije riječ o slučaju trgovine ljudima, već o "situaciji unutar obitelji".

Djeca su otkrivena tijekom provođenja naloga za pretragu u sklopu istrage koja nije bila povezana s ovim slučajem, rekao je glavni državni odvjetnik Ohija Andy Wilson, piše The Guardian.

Wilson je prizor u kući opisao kao "čisto zlo" pa nadodao kako nisu znali da će tamo biti 16-ero djece.

"To je nešto što nismo navikli viđati ovdje u Americi", rekao je Wilson te dodao da se ni skoro 24 sata kasnije ne može riješiti tog mirisa. Događaj smatra najgorim s kojim se susreo u cijeloj svojoj karijeri.

Šerif je izjavio kako se čini da su djeca većinu vremena provodila u prostoriji dimenzija približno 3,6 x 3,6 metara. Nije poznato kako su bila držana u kući, ali navodno nisu pronađeni nikakvi kavezi.

Sedmero djece prevezeno je u bolnice u Columbusu, a dvoje je helikopterima prebačeno u traumatske centre najviše razine. Jedno se dijete u utorak nalazilo u kritičnom stanju i moralo je biti intubirano.

"Izgledali su gotovo kao divlje životinje", rekao je Wilson.

Some crimes deserve punishment in their own separate level of hell. Officials say kids could have died in 'horrific' Vinton County home https://t.co/VvzQ5k6S70 — Lisa J. Miller (@LisaJMillerCO) July 1, 2026

Gary Siders mlađi, Gary Siders stariji, Christina Siders i Elizabeth Siders pojavili su se u srijedu na sudu, gdje je sudac u njihovo ime zabilježio izjavu da se ne smatraju krivima, a jamčevina za svakoga od njih određena je na 300.000 dolara.

Istražitelji su rekli kako odrasli nisu bili lokalno stanovništvo te da su posljednja dva desetljeća putovali po južnom Ohiju. Nisu imali medicinsku ni službenu dokumentaciju, a djeca nisu bila upisana u školu.

"Bili su prilično vješti u skrivanju te djece od javnosti i pogleda istražitelja", rekao je Wilson. Dodao je kako se činilo da nitko izvan obitelji nije znao za postojanje te djece.

Susjedi su ostali šokirani informacijom da su djeca tamo živjela.

Šezdesetogodišnji Joseph Stewart izjavio je da nije vidio nikakvu djecu otkako se obitelj doselila. Drugi susjed, 64-godišnji Petey Angels, rekao je da također nikada nije vidio djecu u blizini te kuće.

Tužitelj okruga Vinton William Archer izjavio je da država traži privremenu skrb nad svom djecom.

"Pravda će biti zadovoljena za tu djecu", zaključio je Wilson.