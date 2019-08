Pisali su roditelji ispričnice i to punom parom pa su učenici u prošloj školskoj godini prikupili više od 30 milijuna izostanaka - većinom opravdanih.

„Naša intencija je da taj broj izostanaka ograničimo, ne da ga ukinemo, nego ograničimo broj izostanaka koji mogu roditelji opravdati. Početna ideja je da to bude tri dana u svakom polugodištu“, kaže Blaženka Divjak.

Roditelji su mogli opravdati do tri uzastopna dana i to nekoliko puta na mjesec. Do prije nekoliko godina situacija je bila obrnuta, ispričnice za sve pisali su samo liječnici, a neopravdanih sati bilo je dvostruko više nego sada. No liječnici ne žele opet bespotrebno puniti čekaonice.

„Ako roditelj kaže da je dijete imalo proljev, koja je razlika u tome da mu ne vjeruje razrednik, učitelj ili ravnatelj, a ja moram vjerovati tom roditelju“, pita se Jelena Rakić Matić iz Koordinacija hrvatske obiteljske medicine.

Ministrici su uputili dopis u kojem traže rješavanje problema zašto učenici izostaju, a ne tko će to pravdati.

„Zašto se problem ne bi rješavao gdje mu je mjesto u školi i obitelji, svi drugi razlozi zašto netko ne pohađa nastavu, izbjegava ispit, ne pojavljuje se i slično. To sigurno nisu ordinacije obiteljske medicine“, kaže Rakić Matić.

U posljednjih pet godina imamo 12 posto manje učenika, a 20 posto opravdanih više izostanaka i to većinom roditeljskih.

„To je medvjeđa usluga koju obitelji rade djetetu jer na taj način vadimo van iz okoline u kojoj može naučiti važne vještine za njegov daljnji život“, pojašnjava Elena Boljkovac, školska psihologinja.

Jer, javna je tajna da roditelji to nerijetko rade baš u vrijeme ispita.

Kakva je to borba za ocjene najbolje pokazuje podatak da je prije pet godina 39 posto učenika školsku godinu završilo s pet, a ovu školsku godinu gotovo svaki drugi učenik imao je ocjenu odličan, njih čak 47 posto.

No nikakva ograničenja, propisi i zabrane roditelje ne mogu spriječiti da, makar i u dobroj namjeri, lažu za svoju djecu. To je ipak stvar kućnog odgoja.

