Dobre vijesti potvrdili su ministar Milan Kujundžić i ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić na konferenciji za novinare nakon sjednice Upravnog vijeća.

Povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za lijekove prihvatilo je prijedlog da se odobri primjena lijeka Spinraza na teret sredstava HZZO-a kod odraslih bolesnika, kao i onih na respiratoru.

Potvrdili su to i ministar Milan Kujundžić te ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić na presici HZZO-a. Nakon 6 mjeseci radit će se evaluacija, a idući ciklus evaluacije provest će se nakon daljnjih 6 mjeseci, kazao je Vukelić.

"Bit će potrebno napraviti genetsku analizu svih pacijenata, nemam točnu brojku pacijenata starije dobi kod kojih se manifestira taj gen", kazao je Vukelić. Ministar Kujundžić je kazao da je dosad na Spinrazi 12 pacijenata, a pojavio se i novi lijek za spinalnu mišićnu atrofiju, koji se uzima oralno i njega dosad koristi 14 pacijenata.

"Svi su pacijenti već bili na obradi na Rebru", kazao je Kujundžić i dodao da će se daljnjom obradom vidjeti kako će i kada oni dobiti lijek.

Podsjetimo, Povjerenstvo Ministarstva zdravstva još je krajem svibnja donijelo odluku da će lijek Spinrazu, donedavno jedini registrirani lijek za spinalnu mišićnu atrofiju, moći dobiti i pacijenti stariji od 18 godina i djeca koja su spojena na respirator, no sve dosad čekala se odluka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Kujundžić je komentirao i dugovanja veledrogerijama te dometnuo da on nije stručan u financijama te uputio novinare da ta pitanja upite onima koji su za to stručni. "Ja sam gastroenterolog, da ste došli prije pola sata vidjeli biste me kako 'šetam' po gušterači i jetrima."

Dometnuo je da se s predstavnicima veledrogerija razgovara na "dnevnoj i tjednoj razini" te da se nada da će ti razgovori biti uspješni.