Bivši vlasnik bivšeg koncerna Agrokor Ivica Todorić komentirao je optužnicu kojom ga se tereti za izvlačenje milijunskog iznosa iz koncerna.

"Percepcija u javnosti je da sam ja preko politike nešto uspio dobiti, da su mi političari pomagali, ima percepcija da sam ja jako bogat i da sam uzeo pare, pa i među istražiteljima. Agrokor u 30 godina nije imao s politkom ništa, nijedan političar nije pomagao Agrokoru'', rekao je IvicaTodorić u intervjuu za N1.

Dodao je da je on pomagao strankama dajući im iz svog džepa do 50 tisuća kuna. ''Agrokor nije ni u što upetljan, imao sam moralnu obvezu da u Hrvatskoj to sve funkcionira savršeno i ne na bazi korupcije", rekao je. Na pitanje zašto je doveo tvrtku do bankrota nije htio odgovoriti, a na pitanje koliko je novca bilo na računu u trenutku ulaska izvanredne uprave, kaže da je bilo 3 kune. "Taj dan smo platili 57 milijuna kuna i navečer su nas blokirali."

Ustvrdio je da Agrokor nije bio u problemima, nego da su "Plenković i njegova ekipa danonoćno govorili laži o njemu i Agrokoru."

''Optužnica sramota hrvatskog pravosuđa''

Za optužnicu kojom ga se tereti za izvlačenje 1,2 milijuna eura za fiktivna savjetovanja Todorić je rekao da je ona sramota hrvatskog pravosuđa, tužiteljstva i politike. "I sad ću ja ići izvlačiti iz Agrokora. Mogao sam uzeti 500 milijuna eura svojih para, a ne krasti firmu. Jesam uzeo 67 milijuna kuna, to su četiri obitelji i svi smo radili od jutra do sutra i stvarali smo Agrokor i gradili budućnost Hrvatske. Današnji povjerenik Fabris Peruško ima 2 milijuna eura godišnju plaću. Nedavno je refundirao račun od 12 kuna kada je bio s gospođom Weber." Na pitanje odakle mu ta informacija, rekao je da se priča okolo.

"Ja o tome ne znam ništa, niti sam to radio niti s tim imam veze", odgovorio je na ponovljeno pitanje o 1,2 milijuna eura za savjetovanje. Dodao je da je siguran da je sve bilo u skladu sa zakonom. Objasnio je da je potpisao tisuće ugovora koje nikada nije čitao. "Bih li stvorio ovakvu kompaniju da sam čitao ugovore?" zapitao se za N1.

''Nisam imao vremena da tamburamo oko stola''

"Da ja ne vjerujem financijskoj službi, pravnoj službi. Pa nisam ja pisao ugovore, pa postoje tolike tajnice i šefice mog kabineta koje znaju kako je to išlo. Nikada nije bilo zapisnika o sastancima uprave jer nisam imao vremena da tamburamo oko stola, nego smo radili. Uzeo sam kredite i gradio Hrvatsku, mi i danas to trebamo. Imao sam ogromne novce u Agrokoru i nikada nisam ništa uzeo", ustvrdio je.

Kaže da nije nijednu optužnicu pročitao i zaključuje da Fortenova nema budućnost.

''Ma kakva Fortenova, to uopće ne postoji. To će se raspasti u totalu, i firme, i budućnost firmi, i čak najsnažnijih firmi iz Agrokora će se raspasti. To je najveća korupcijska afera u povijesti ove zemlje i da bi država krenula naprijed, to se mora raščistiti", rekao je.

Kaže i da se ne plaši novog odlaska u zatvor. "Zašto? Što bih se plašio? Ja idem do kraja, upamtite to!" zaključio je Todorić.