Bivši vlasnik Agrokora na konferenciji za novinare pokazao je mailove koje su si slali članovi grupe Borg. Rekao je da su mu koncern oteli i da je sa svime bio upoznat i premijer Plenković.

"Pred tri godine već su počela određena pisanja i tračevi oko Agrokora. Došla mi je gđa Martina Dalić u ured i rekla 'prepiši svoju kompaniju kod javnog bilježnika. Bit će nova skupština, novi nadzorni odbor i ti se miči iz firme'. Nije onda to mogla raditi bez Plenkovića. Nastojao sam biti što je moguće mirniji", počeo je konferenciju za novinare Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora, današnje grupacije Fortenova.

Rekao je da je pijavio premijera, gđu Dalić, ali da je prijava odbijena.

"Imao sam tada pravo na uvid u spis i ja sam tada dobio puno dokaza", kazao je Todorić i dodao da ima preko 600 mailova dokaza.

Todorić je rekao da je cijela situacija oko Agrokora vrlo komplicirana i da je teško sve prepričati. Pripremio je tri prezentacije.

"Gospodin Plenković i njegovo društvo su postavili stvar kao da sve počinje s 22. veljačom. Tada su okupili Borg grupu. Onda se sva dokumentacija prilagodila tome. Prvi mail koji smo mi dobili je od 22. veljače 2017. koji je gospodin Korunić pisao članovima Borg grupe. Postoji pet mailova Borg grupe. Oni govore sve. U prvome mailu, od 23. veljače, oni su se, po izjavi gđe Dalić, okupili, a ja sam 20. potpisao zajam za Agrokorov kredit za svu svoju imovinu. Korunić piše da u prilogu šalje stanje Agrokora. On je imenovan dan prije i za 10 sati već je imao stanje Agrokora. Drugi i treći mail on šalje Martini Dalić i Zdravku Mariću. A Mariću je slao na službeni mail ministarstva. Polsao mu je i uradak u kojem kaže da Todorić treba doći u Vladu na sastanak. Da moram svoju kompaniju za 1 euro prodati", ispričao je Todorić i dodao je da je i premijer već na početku dobio mail da ga se hitno sazove na sastanak.

"Most luduje oko Rusa"

"Tu je i mail gđe Dalić u kojem ona pokušava nadopuniti hodogram. Ona kaže da nakon ovoga više vlasnička struktura Agrokora neće biti kakva je bila. U ovih pet malih mailova sve se vidi", rekao je.

Rekao je i da su mu iz Borg grupe rekli da ili će pristati na predaju Agrokora ili će donijesti novi zakon. Ponovio je da je od početka sa svime bio upoznat i premijer.

"U trećoj prezentaciji je mail koji Dalić piše Borg grupi. Oni su razmišljali na koga će ići moja kompanija jer su me tražili da je predam. Bilo je prijedloga da bude Šavorić postane vlasnik. Dalić je na to rekla to mora biti osoba od povjerenja premijera. I rekla je ključnu riječ: Čekamo da premijer kaže tko će biti novi vlasnik. Nama se žuri da to obavimo jer Most luduje oko Rusa'. Nevjerojatno", kazao je Todorić.

Bivši vlasnik Agrokora rekao je i da je velik dio koncerna opljačkan, a njegova industrija bačena na koljena.

"Procese koje danas vode su krimninalni. Provode nagodbu koju ne mogu provesti. Što se tiče pljačke, koliko i što je iz Hrvatske izneseno, da samo se pravno postupi, Hrvatska bi dobila toliki novac nazad da bi pokrenula svoju industriju nevjerojatnom snagom. No još se političkim putem brani pravnoj državi da provodi zakone", optužio je Todorić.

"Netko je opljačkao milijardu eura"

Rekao je i kako Agrokor nije bio u problemima.

"Ja sam od pepela stvarao hrvatsku i regionalnu industriju. Iz pepela. Iz ničega sam stvorio kompanije vrijedne milijarde. Veselio sam se, radio sam 24 sata dnevno. Ali i sad se veselim. Danas sam još sretniji, nije mi jednostavno, ali borim se protiv nečeg što će za ovu državu imati velike koristi", rekao je Todorić.

Novinare je zanimalo koliko je novca, prema njegovim tvrdnjama, ukradeno i kako je firma predana, jer se izvana čini kao prijenos duga u vlasništvo.

"Vi znate da je mene prvo napao ruski ambasador. Ne bih dalje o tome govorio. Dalje bih vam htio kazati gdje je korist. Morate znati da je Fortanova procijenila imovinu Agrokora 21 mlrd. kn., a po nama je ona bila 24 milijarde. Praktički su imali istu vrijednost ko i mi. Oni su 21 milijardu kuna prenijeli u Nizozemsku. A njihova potraživanja su 14 milijardi. U međuvremenu je netko opljačkao najmanje milijardu eura. Kad je potpisan roll up, otišlo je 530 milijuna. A gdje su savjetnici...", kazao je.

