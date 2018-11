Ivica Todorić u četvrtak je u USKOK-u dao iskaz o aferi SMS, za N1 televeziju je neslužbeno potvrdio Todorićev odvjetnik Čedo Prodanović.

Kako piše N1, Ivica Todorić ispitan je kao svjedok vezano uz aferu SMS jer se u istrazi spominje njegovo ime.

Prema pisanjima Jutarnjeg lista, na računalu Franje Varge pronađena je lažna SMS komunikacija bivše ministrice financije Martine Dalić i premijera Andreja Plenkovića koji su razmijenjivali poruke o preuzimanju Agrokora.

Franjo Varga u svom je iskazu negirao izradu spornih SMS-ova za rekavši da je Ivica Todorića to od njega zatražio, no on ga je odbio.