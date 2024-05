Puljak prepušta mjesto u Saboru dubrovačkoj odvjetnici

Splitski gradonačelnik i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak svoj će saborski mandat staviti u mirovanje te će umjesto njega u Sabor ući dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević.

Knežević je također članica stranke Centar i u desetoj izbornoj jedinici nalazila se na sedmom mjestu. Na izborima je osvojila 1272 preferencijalna glasa.

Konstituirajuća sjednica novog saziva Hrvatskoga sabora održat će se u četvrtak 16. svibnja 2024. godine u 11 sati.

Puljak koji je nakon pada na izletu u ponedjeljak završio u bolnici, ostat će na mjestu gradonačelnika Splita te se u narednom razdoblju fokusirati na modernizaciju grada.

"U Splitu smo pokrenuli najveći investicijski ciklus u povijesti i cijeli grad je trenutačno jedno veliko gradilište. Od rekonstrukcije Žnjana koji bi trebao biti dovršen do sljedećeg ljeta, izgradnje Tehnološkog parka, IT sustava, do vrtića, garaža, kulturnih centara, parkova i uređenja ulica, napravili smo potpuni preporod u gradu", rekao je Puljak te nadodao da želi ispuniti obećanje koje je dano građanima.

Također je napomenuo da je siguran da će Viktorija Knežević u Saboru predano raditi na ciljevima za koje se Centar zalaže i nastaviti borbu za Hrvatsku u kojoj će svi građani imaju ista prava.

Knežević je izjavila da će se, kao saborska zastupnica, prvenstveno fokusirati na borbu za bolju i pravedniju državu.

"I kada imaju neka prava, naši ih građani teško ostvaruju. To se mora promijeniti", rekla je Knežević.

Nadodala je da će se zalagati i za glasove građana Dubrovnika, koje dosad nisu predstavljali zastupnici kojima je bilo stalo do grada.

"Dosad smo, nažalost, imali zastupnike koji su o mnogim važnim temama uglavnom samo kimali glavom i poslušno glasali po zna se čijoj direktivi", rekla je Knežević.