Pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić u subotu je rekao kako vjeruje da će nastava na daljinu za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih, te od 1. do 3. razreda srednjih škola u Zagrebu, po takozvanom modelu "C", biti samo idući tjedan.

"Učenici od petog do osmog razreda i prva tri razreda srednjih škola imat će nastavu na daljinu, po modelu 'C'. Nadamo se i vjerujemo da će to biti samo sljedeći tjedan", izjavio je novinarima pročelnik Lovrić u Muzeju suvremene umjetnosti gdje je bio na predstavljanju jedne od najvažnijih točki izbornog programa - "Digitalne demokratizacije" kandidatkinje Stranke rada i solidarnosti za gradonačelnicu Zagreba Jelene Pavičić Vukičević.

Lovrić je rekao da su tu mjeru, da se idući tjedan uvede nastava na daljinu za navedene učenike, poduzeli iz razloga kako ne bi došlo do povećanja broja zaraženih učenika, jer raste zaraženost u općoj populaciji u protekla dva tjedna.

"I ako uspijemo zaustaviti rast zaraženosti među učenicima, onda mi tjedan dana kasnije namjeravamo vratiti sve učenike u klupe i tako završiti nastavnu godinu", poručio je.

U Zagrebu zaraženo 244 učenika

Pročelnik Lovrić rekao je i da je danas potvrđeno kako je u Zagrebu zaraženo 244 učenika osnovnih i srednjih škola, što je oko 0,25 posto. Ukupno je, kaže, zaraženo nešto više od 4000 Zagrepčana, što je 0,5 posto.

"Znači, duplo više je zaraženost izražena u općoj populaciji nego među učenicima. Međutim, kod epidemiologa postoji opravdana bojazan da bi naglim povratkom 100.000 učenika, a više od polovice njih koristi javni gradski prijevoz, oko 10.000 srednjoškolaca svaki dan dolazi u Zagreb iz drugih dijelova Hrvatske - došlo do nagle zaraze učenika", objasnio je Lovrić.

"Prevenirat ćemo to ovom odgodom povratka svih njih sljedeći tjedan i preostaje nam jedino nadati se da će situacija biti na ovoj razini. Znači, ukoliko budemo na ovoj razini zaraženosti i sljedeći četvrtak, onda ćemo donijeti odluku o povratku svih u školske klupe", najavio je pročelnik Lovrić.

Istaknuo je i kako u zagrebačkim dječjim vrtićima "gotovo i nemamo zaraženih".

"Tamo je situacija puno bolja, mi smo negdje danas na četrdesetak zaražene djece, a radi se o 35.000 djece. To je zaista nešto što i statistički ne možemo posebno iskazati", poručio je Lovrić.