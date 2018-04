Ivana Petrović, urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV objasnila je u kojem smjeru će nakon incidenta u Srbiji ići odnosi Hrvatske i Srbije.

Nimalo ohrabrujuće ne djeluje činjenica da veleposlanica Srbije u Hrvatskoj nije htjela zaprimiti našu diplomatsku prosvjednu notu. Veleposlanica tu odluku nije donijela na svoju ruku. Već po naputku Beograda, osobe koja joj je dala vjerodajnice.

Što se tiče budućih odnosa Hrvatske i Srbije, Hrvatska se trudi, to je činjenica, ali ne mogu govoriti kakvi će biti zbog toga. Nigdje do sada ne iščitavam strategiju odnosa prema Srbiji u kojoj Hrvatska po meni nema ni minimum suverenističke politike koju bi trebala imati. Ne vidim da anticipira stvari i da uočava u što to Srbija u odnosima s Hrvatskom ulaže sav svoj politički i diplomatski kapacitet, a to je prije svega relativizacija njezine uloge u ne tako davnoj prošlosti koja će se sve više zahuktavati kako se Srbija bude bližila EU.

Ako ovaj događaj bude relativiziran, na Hrvatskoj je da se postavi na način da to ne bude relativizirano, jer Hrvatska je članica EU. Ona sjedi za stolom i pregovara sa Srbijom, Dakle, Srbija ne pregovara samo s Europskom komisijom ili samo s Njemačkom, nego pregovara sa svim zemljama članicama. Hrvatska ima sve instrumente i mehanizme da to ne bude relativizirano.

U fokusu dijela zemalja članica EU i NATO-a je održati Vučića kako bi se završio dijalog s Prištinom i kako bi se proveo referendum, jer Srbija ne može ni zatvoriti pregovore bez da ne ostvari taj interes Zapada, a to je diplomatsko priznanje Kosova. Da bi to napravio, Vučiću Šešelj treba kod kuće. On njemu u parlamentu drži kompletnu kontrolu radikalne struje.

Do sad nikad nismo čuli Šešelja da govori nešto protiv Vučića niti da Vučić dovodi u pitanje kaznu koju mu je odredio Međunarodni kazneni sud. Je li današnji događaj sigurnosni problem? Sigurno nije, jer Srbija ima jako dobru obavještajnu službu koja radi snažno protuobavještajno i mislim da sigurno nije sigurnosni propust. Je li to netko dopustio, je li to možda netko naručio, mogla bih o tome puno govoriti, poučena iskustvima. Ali, neka institucije odrade svoj posao, pa ćemo čuti i službeno izvješće zbog čega se to dogodilo.