Ivana Petrović, urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV, analizirala je komunikaciju premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović uoči dolaska srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku.

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade kratko se osvrnuo na posjet srbijanskog predsjednika: ''S aspekta Vlade želimo da taj posjet bude što konkretnij i sadržajniji, da u razgovoru koji ćemo voditi dotaknemo pitanje zaštite manjina. Tu je posebno pitanje nestalih, pravosudne suradnje, pitanje granice i povrata imovine. Vidim da ima nekih dilema i oko pitanja ratnih šteta. Treba podsjetiti na sporazum o normalizaciji i obavezama, potpisan 1996. godine u Beogradu i članak 7. Prema njemu, dogovor o nadoknadi štete trebalo je postići do šest mjeseci nakon potpisivanja. Do toga nikad nije došlo, razgovori su trajali ali su prekinuti. Možemo i o tome razgovarati i pojasniti onima koji nisu toga svjesni''.

Premijer spominje ratnu odštetu, a predsjednica zaštitu manjina i pronalazak nestalih. Kako komentiraš različite politike Banskih dvora i Pantovčaka prema Srbiji i posjetu Aleksandra Vučića Hrvatskoj?

Rekla bih da se oko zaštita manjina i kompleksnog problema nestalih slažu, no ovo s ratnom odštetom je nešto posve novo. Mislim da je to sve reperkusija loših komunikacijskih kanala između Ureda predsjednice, premijera i ministarstva vanjskih poslova. To se da zaključiti iz svih izjava koje su prilično kontradiktorne u posljednjih deset, 15 dana. Također izjava o ratnoj odšteti koju je premijer izrekao je izazvala prilično burne reakcije u Srbiji, prije svega od samog Vučića i Vulina koji u svojim kritikama nikad inače nema mjeru i po tome je poznat.

Možda griješim, ali sve upućuje na to da predsjednica nije na vrijeme premijera obavijestila o Vučićevu dolasku kako bi njih dvoje usuglašeno i temeljito popričali o tome i otprilike odredili polazišne točke i stajališta Republike Hrvatske u tom bilateralnom susretu koji se inače, nije tajna, odvija pod tihim patronatom SAD-a. S obzirom na to, on joj kroz balončić koji se zove ratna odšteta to na neki način vraća kroz javni prostor. Kao što vidimo, predsjednica se još nije o tome očitovala.

Hoće li ratna odšteta biti na stolu ili ne, to ne znam, ali znam da se takvi susreti pripremaju temeljito i dugo, da se stavovi bruse, da se znaju teme i da se znaju početni stavovi obiju strana. Stvar ratne odštete je delikatna stvar, kao i stvar nestalih. Pristati na ratnu odštetu za Srbiju bi značilo kompletno kapitulirati, negirati sve ono u što je posljednjih 15, 20 godina uložila cijeli svoj politički i diplomatski kapacitet. Pitanje ratne odštete se, po meni, treba otvarati politikom malih koraka, ne po platformi nepostojećeg sporazuma.

Nikad nije ništa potpisano po pitanju ratne odštete između dvije države i sumnjam da će to Srbija ikada potpisati. Nego po drugoj, vrlo čvrstoj platformi, a to je presuda u predmetu Hrvatska protiv Srbije za genocid. Čini mi se da tu, inače jako dobru presudu za Hrvatsku, većina političara u Hrvatskoj niti je pročitalo niti dalo na stručnu ekspertizu. Uglavnom se to daje profesorima međunarodnog kaznenog prava.

Radi li "ozbiljna" država ovakve "rascjepe" javno? Odnosno, ove javne svađe i podmetanja, koliko štete državi?

Naravno da ne radi, to jako šteti i sve skupa kad gledate izvana zvuči pomalo infantilno. Taj bi izraz upotrijebila da nije trenutak tako ozbiljan. Svaka ozbiljna politika i ozbiljna država bi očiti razdor između predsjednice i premijera koji postoji, prikrila, a njih dvoje bi se, institucija premijera i predsjednice, kao što narod kaže, zbog toga išamarali u četiri oka i mimo očiju javnosti.

Cijela ova situacija, kao što vidimo ide na ruku samom Vučiću koji svaki dan daje izjave, puni su ga mediji. I na kraju ispada da Vučić dolazi u Hrvatsku kao veliki mirotvorac koji pruža ruku, čuvar stabilnosti u takozvanoj regiji, a dolazi u jednu zemlju u kojoj se predsjednica i premijer ne mogu složiti oko njegovog dolaska, a i u kojoj i svi drugi protagonisti na političkoj sceni, čak i ljudi iz istih svjetonazorskih skupina iz istih stranačkih opredjeljenja o okolnostima njegovog dolaska daju posve kontradiktorne izjave.

