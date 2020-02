Na Novoj TV traju posljednje pripreme za skoru inauguraciju izabranog predsjednika Zorana Milanovića koja će se održati 18. veljače.

Posebnu emisiju i prijenos odradit će jake uredničke i reporterske snage. Razgovarali smo s urednicom vanjske politike na Novoj TV Ivanom Petrović, koja se prisjetila nekih zanimljivosti s inauguracija koje je pratila.

Kako izgledaju inauguracije u svijetu?

Inauguracije u svijetu, a govorim dominantno o zemljama nama bliskog civilizacijskog kruga, do detalja su gabaritirane posebnim uredbama i svaka se odvija po istom obrascu, istom velikom okviru unutar kojeg se može modificirati kulturni program. Famozna rečenica ''tako mi Bog pomogao'' nalazi se u tekstovima prisega većine zemalja (ne svih) i ta rečenica nema vjerski, već simbolički značaj.

Ivana Petrović o inauguracijama u svijetu Foto: DNEVNIK.hr

Koliko se inauguracije u svijetu razlikuju od inauguracija u Hrvatskoj?

Svaka država koja je republika ima inauguraciju neposredno izabranog predsjednika ili prisegu Vlade usklađenu sa svojom tradicijom, nasljeđem, običajnim pravom i mentalitetom. Sve to u nas je objedinjeno u preambuli Ustava. Na inauguraciji američkog predsjednika moli se i zajednička molitva svih kršćana ''Očenaš''. Neki analitičari u nas to nazivaju ''ustavnim patriotizmom''. Ja mislim da je samo riječ o tradicijskom nasljeđu. Baš kao i natpis na dolarskim novčanicama. U Helenskoj Republici (Grčka) Vlada priseže na Bibliju, a ne na Ustav, ali pred Patrijarhom i sinodom Grčke pravoslavne Crkve. To na primjer smatram pretjeranim, ali uvažavam da je to dio njihove tradicije i ima određen značaj za grčki narod. U nas su svi predsjednici do sada prisezali na Markovu trgu, koji je logičan izbor jer je Markov Trg povijesno i političko središte hrvatske državnosti, a posebno je važno to što ljudi vole doći gore i pozdraviti predsjednika.

Radeći inauguracije, i sama sam ostala iznenađena koliko je to ljudima u Hrvatskoj važno i koliko vole biti na samoj svečanosti. Gore su i sve najvažnije institucije države. Slovenija, koja predsjednika bira također neposredno, prisegu organizira u Parlamentu pred zastupnicima koje je birao slovenski narod. Za predsjednike koje narod izravno bira, a ne Parlament kao npr. u Njemačkoj - to ne smatram najboljim rješenjem, ali Slovenci su taj model utemeljili uspostavom neovisnosti, smatraju da njima najviše odgovara da im je recimo, mentalitetom najsličniji i nisu ga prekidali od predsjednika Kučana do predsjednika Pahora. U Francuskoj predsjednik priseže u Elizejskoj palači, klasicističkom zdanju iz 18. stoljeća i jednim od simbola Republike, a nakon što isprati prethodnika, vozi se polagano u otvorenom vozilu po Elizejskim poljima i pozdravlja ondje okupljen narod.

Pamtiš li neku svjetsku inauguraciju po nečemu posebno zanimljivom?

Da, inauguraciju američkog predsjednika Trumpa kad me kolega sa CNN-a u 6 ujutro uvjeravao da postoje neke zakonske prepreke i da inauguracije možda neće ni biti. Naravno da je bilo i Trump je donio svoju vlastitu Bibliju, baš kao i Bush stariji svojedobno. Nije se odlučio za Bibliju G. Washingtona, ni A. Lincolna kao većina njegovih prethodnika, što je također poruka. Obama je uz Lincolnovu imao i Bibliju Martina Luthera Kinga.

Ivana Petrović na inauguraciji Donalda Trumpa Foto: DNEVNIK.hr

Koja ti je inauguracija ostala u najboljem/najgorem sjećanju i zašto?



Te američke uvijek ostanu u najgorem i najboljem sjećanju. Najboljem zato što je zadivljujući taj red i protokol, atmosfera, dekor koji kao da je propisan (vjerojatno i jest), a u najgorem zato što se u inauguracijski prostor treba doći najkasnije do 6 ujutro (smijeh), i to dobar dio puta pješice. To je snimateljima tlaka zbog televizijske opreme i zato što je na taj dan, u to doba dobiti taksi u Washingtonu prava lutrija. Vratiti se u hotel nakon svega i nakon odrađenog posla također nije neka sreća u tom smislu jer se izlazak sve te sile ljudi s Capitol Hilla dosta dugo regulira. Posebno je stresno tijekom javljanja uživo jer su sve live stand-up pozicije nagurane na improviziranoj galeriji, pa svi stojimo kao sardine. Malo nedostaje da jedni drugima ne probijemo kadar. I potrebna je doista visoka koncentracija dok ti s jedne strane vrišti kolega na španjolskom, a s druge kolegica na kineskom.

Ivana Petrović s kolegom Johnom Kingom sa CNN-a nakon inauguracije Foto: DNEVNIK.hr

Ne trebamo ići daleko. Na inauguraciju predsjednika Josipovića osiguranje nije htjelo odmah propustiti predsjednicu Ustavnog suda Jasnu Omejec jer se dogodio propust u popisu osoba koje treba propustiti. Predsjednik Obama na prvoj inauguraciji nije korektno ponavljao tekst prisege za predsjednikom Vrhovnog suda SAD-a, pa je prisega ponovljena idući dan u Bijeloj kući. Uglavnom svečanosti poput inauguracija uvijek i istrpe neki manji propust jer je u te projekte, bili oni skromiji ili glamurozniji, uvijek uključeno dosta ljudi različitih profila, a uvijek je i puno uzbuđenja. Zato ih valja i tolerirati.

Inauguraciju novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, koja će se održati 18. veljače u 12 sati, pratite uživo na Novoj TV i portalu DNEVNIK.hr.