Četiri hrvatska para, koja su već više od mjesec dana u zatvoru u zambijskom gradu Ndoli, korak su bliže puštanju na slobodu.

"Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova su u subotu za Dnevnik Nove TV potvrdili da je za osmero Hrvata uplaćena tražena jamčevina. To ipak ne znači da će odmah biti pušteni. Sud je imao još uvjeta. Moraju naravno predati svoje putne isprave, ne smiju napuštati Zambiju, ali svatko od uhićenih moraju pronaći i po dvoje zambijskih državljana koji će jamčiti za njih.

Nadaju se da bi sve trebalo biti riješeno u ponedjeljak. U tome im pomaže MVEP od početka prosinca. Konzularni predstavnik ih je nekoliko puta uspio i posjetiti, no ono što u cijeloj priči zabrinjava jest to što ni konzularni predstavnik nije uspio doći do preostalih četvero hrvatskih državljana - posvojene djece.

Imaju sve hrvatske papire jer su dobili pravomoćne presude hrvatskih sudova. Nakon toga su upisani u maticu državljana te im je MUP izdao valjane papire. Zaključak je da postoji puno sivih zona oko međudržavnih posvojenja.

Apel da država promijeni svoj, kako kažu, neadekvatan pristup ovom problemu međunarodnog posvajanja iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije poslali su i iz platforme Možemo čiji je vijećnik među osmero uhićenih", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

"Jedan dio još uvijek ne znamo i to se treba ispitati - ako je i tko je odgovoran oko papira iz Konga. Ono što je jasno jest da hrvatska država, ljudima koji se odlučuju na proces posvojenja ne pruža ni bazičnu infrastrukturu", istaknula je Ivana Kekin za Dnevnik Nove TV.

Smatra da treba nadzirati i agencije koje su dio procedure oko posvajanja djece.

"Rasvjetljavanje svih detalja i ovoga slučaja, ali i procedura oko međudržavnih posvajanja nužno je i zbog 131 otprije posvojenog djeteta koji su kao i njihove obitelji - pod strašnim pritiskom otkako je ovaj cijeli slučaj izašao u javnost", zaključila je Štrbac te kazala da je novo ročište 23. siječnja.

