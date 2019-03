Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić na konferenciji je komentirao temu dana – uhićenja u Uljaniku.

''Uhićenje gospodina Rosande i drugih direktora su dobra, ali jako kasne. Želimo da pravi krivci odgovaraju, a to su premijeri koji su omogućili tim ljudima da tamo sjede i davali im stotine milijarde kuna'', rekao je na konferenciji Sinčić.

Konkretno je prozvao bivše premijere Zorana Milanovića, Tihomira Oreškovića te sadašnjeg Andreja Plenkovića. Također odgovorima smatra i uprave Hrvatske poštanske banke koje su ''unatoč redovitim izvještajima i nalazima Državnog ureda za reviziju koji su govorili da je došlo do strašnih kršenja ugovora to tolerirali i ministri koji su poticali to novim ubacivanjima novca u brodogradnju.''

''Tražimo odgovornost političara, krupnijih riba, nalagodavaca, a ne samo izvršitelja'', rekao je Sinčić

Podsjetimo, policija i tužiteljstvo započeli su u utorak ujutro na istarskom području uhićenja i pretrage domova i poslovnih prostora u kriminalističkom istraživanju kojim je obuhvaćeno 12 bivših čelnih ljudi Uljanik grupe.