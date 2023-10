Ivan Pernar obilazi škole, slika i snima maloljetnu djecu! Roditelji i ravnatelji zabrinuti

Fotografiranje s učenicima, snimanje i promicanje svojih političkih stavova, unatoč tome što je većina djece maloljetna. Ivan Pernar u petak ujutro je bio i ispred Gimnazije i Tehničke škole.

"Ja sam izašla kad je počeo odmor oko 10:10 i već je bilo hrpa učenika oko njega i on se već počeo slikati sa njima", kazala je Dnevniku Nove TV učenica.

"Tu je pomutnja bila vani i buka zaključali su bili vrata škole i mi vidjeli gospon Pernar došao i ništa počeo se slikati tu bila rulja ljudi oko njega učenika", rekao je učenik reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić Brunović.



Na društvenim mrežama najavio je učenicama svoj dolazak.

Pohvalio se da je obišao već šest škola i poručio: "Cilj mi je obići sve škole u Zagrebu i okolicu jer su mlade generacije nosioci društvenih promjena".

Pročitajte i ovo Teška prometna nesreća na A1 Reporter Dnevnika Nove TV uživo iz Karlovca: "Odvjetnik uhićenog mladića najavio je da s nestrpljenjem čeka prometno vještačenje"

Ravnatelji kažu ruke su im vezane jer Pernar to izvodi ispred škola na javnoj površini.

"Mislim da je izuzetno opasno. Nemam ništa protiv normalne kampanje, ali mislim da je ovakav način apsolutno neprimjeren i da nije dobar pogotovo prema maloj djeci to je apsolutno neprimjereno. Čuo sam čak da ih časti pićem, picom da ih negdje vodi", rekao je Vjekoslav Ditrih, ravnatelj I. Tehničke škole Tesla,

Ozbiljno ovo shvaćaju roditelji. Tri prijave stigle su na adresu Pravobraniteljice za djecu.

"Pozivamo poltičare da vode brigu o interesima djecima i ne iskorištavaju ih u političke svrhe. Svakako mislim da se radi o neprimjerenom neovlaštenom objavljivanju fotografija maloljetne djece", kaže Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu



Prijavu je zaprimila i Agencija za zaštitu podataka. Odgovorili su Dnevniku Nove Tv kako provjeravaju jesu li povrijeđena prava djece.

Tata Zlatko smatra da politici nije mjesto u školu. Jutros se ispred škole u koju ide njegovo dijete pojavio Penar.

Pročitajte i ovo u dnevniku nove tv Ivana Petrović sa samita u Bruxellesu: "O tome se pet sati raspravljalo i pokazalo koliko su članice rascijepljene oko pitanja"

"Trenutno situacija je takva da oni nisu primjer odraslima a najmanje djeci. Mislim da manipulira to što radi nije politika nego politikanstvo djeca to ne razumiju on žive u svijetu tik toka instagrama a to nije svijet kakav njih očekuje iza škole", kaže roditelj Zlatko Čaušević.

Ima li tu elemenata kaznenog djela, sve istražuje i policija.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.