Nakon sudara najveći je izvor frustracije ostanak bez osobnog vozila. Prometna nesreća stres je sama po sebi, no nakon što ste ustanovili da je šteta tek materijalna, glavobolje će vam zadati organizacija sljedećih nekoliko tjedana bez vozila i pronalazak servisa od povjerenja.

Iskustvo je to koje je ovog ožujka proživio Borko Ceković. Nakon manjeg sudara za koji nije bio kriv ostao je bez vozila. ''Udarilo nas je vozilo koje je bilo iza nas. Nije to bilo ništa posebno ozbiljno. Šteta nije bila velika, ali je branik bio oguljen'', rekao je Borko. Automobil je njegovoj obitelji iznimno važan jer imaju dvoje male djece i svaki ih dan treba voziti u školu i na treninge. No popravak je ipak bio neophodan.

Nenadan ostanak bez automobila problem je s kojim se suočavaju mnogi nakon prometne nesreće, no rijetko tko tom problemu može doskočiti bez problema.

''Istraživanja tržišta koja smo proveli pokazala su dvije ključne stvari. Najstrašniji je trenutak nakon sudara onaj u kojem ostajete bez svoga vozila jer odlazi na popravak, a vi se morate organizirati kako doći do servisa i otići sa servisa. Druga je da klijent nema informaciju o tržištu servisa, o usporedbi, kvaliteti i o izboru najboljeg servisa za popravak'', objasnio je Matija Jurin, direktor Službe za unaprjeđenje procesa obrade u Croatia osiguranju.

Nakon provedenog istraživanja Croatia osiguranje upotpunilo je svoju uslugu na dva načina. Prva je pogodnost na koju korisnici CO kasko osiguranja imaju pravo zamjenski automobil koji je na raspolaganju sve dok se vozilo popravlja, što obično traje pet dana. Druga je pogodnost ponuda CO ovlaštene mreže servisa koja pruža doživotno jamstvo za popravak.

„Istraživanja su pokazala da kod nastanka štete klijente najviše pogađa stres i nemogućnost daljnjeg korištenja vozila, a zatim i problem u pronalaženju odgovarajućeg servisa. Na te zahtjeve mi smo odgovorili pružanjem usluge zamjenskog vozila i popravka u vrhunskim servisnim radionicama. Danas smo ponosni što naši klijenti imaju razlog više da kažu – 'Dobro je biti u Croatiji''', zaključila je Lidija Pecigoš Višnjić, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje proizvodima u Croatia osiguranju.

Zbog ovih pogodnosti Borko je dobio svoje popravljeno vozilo nakon pet dana, no obveze nisu stale jer je dobio zamjensko vozilo: ''Imam kasko Croatia osiguranje i ponudili su mi opciju korištenja zamjenskog automobila. Tražio sam da automobil ima iso-fiks kako bih mogao instalirati dječje sjedalice. To sam i dobio'', zadovoljno nam je ispričao Borko.