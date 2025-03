Ispravljena nepravda prema posvojiteljima, no postoji kvaka: "Moje dijete nije nikakav oblik pomoći za ogrjev"

Ubuduće će posvojiteljima na račun sjesti 1327 eura.

Bitku za takvu naknadu vodi udruga Adopta već 10 godina. Iz jednostavnog razloga - jer bi svi roditelji trebali imati ista prava. "Kako bi zadovoljili nekakve osnovne djetetove potrebe, od onih najobičnijih kao što su obuća i odjeća, pa do potrebe za tretmanima, terapijom ili podrškom za dijete", poručila je Dubravka Marušić.



I možda se ispravljanje nepravde ne bi dogodilo ni sada - da nije bilo suza u Saboru. Ante Kujundžić je ovakve izmjene predlagao u okviru zakona o rodiljnim naknadama. Vladajući tada to nisu prihvatili, no izmjene su obećali.

Sve je trebalo biti u istom zakonu, poručuje Kujundžić, jer je samo tražio - jednakost. "Da imamo jednaka prava kao biološki roditelji, a to se nije dogodilo, oni su pod određenim pritiskom javnosti, smjestili nas u kategoriju socijalne skrbi. Moje dijete nije nikakav oblik pomoći za ogrjev, moje dijete je osoba koja misli, osjeća i jest", rekao je.



Da bi sve naknade trebale biti na jednom mjestu, slažu se i u udruzi posvojitelja. Ali ovaj put ipak vrijedi ona - bolje išta nego ništa.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Petre Buljan.

