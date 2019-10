Ovako nešto sigurno još nikada niste čuli. Ispovijest zaposlenika gradske uprave koji kaže: "Ja ne radim ama baš ništa". Osam sati sjedim na radnom mjestu i jedini mi je zadatak otići na pauzu.

Domagoj Korinčić želi raditi, ali nadređeni mu ne daju. Nakon što je prije godinu dana odbio sudjelovati u kako kaže, nezakonitoj radnji, postao je nepoželjan.

Ne daju mu radne zadatke kako bi ga s vremenom proglasili tehnološkim viškom. Ono što je strašnije, jest to što njegovu subinu potvrđuje još četvero ljudi. Svi su oni osjetili na vlastitoj koži kako te se sustav odrekne ako nisi podoban. I zato su odlučili stati pred naše kamere, otvoreno i bez srama progovoriti o toj javnoj tajni.

"Ja nisam htio potpisivati dozvole koje su očito protivne zakonu", napominje Duško Medaković. "Čim bi odbili neki nalog koji je protukazonit odmah je bilo aha, odbijaš posao, neradnik. Počelo je šikaniranje koje je teško i opisati", kaže Irena Bajan, bivša zaposlenica gradske uprave Slavonski Brod.

"Izdali su građevinsku dozvolu, a nisu htjeli izdati uporabnu dozvolu i onda su išli poništavati građevinsku i otad počinju moji problemi", kaže Domagoj Korinčić.

Zaposlenica kaže kako je upozorila na nezakonitosti u gradskoj blagajni i da ju je od otkaza spasio njen položaj sindikalnog povjerenika. Druga zaposlenica napominje kako je proglašena viškom na gradskoj blagajni.

Kada na put staneš nečijim interesima onda postaješ nepoželjan. Iskusio je to Domagoj Korinčić, zaposlenik odjela za graditeljstvo u Slavonskom Brodu.

Od uzornog i odgovornog zaposlenika uskoro postaje najgori. Njegov problem počinje prije dvije godine prilikom izdavanja uporabne dozvole za zgradu Lidla.

"Moj pročelnik Klaić, šef je tvrdio da je građevinska dozvola za Lidl ima manjkavosti i da je treba poništiti i također da se ne može izdati uporabna dozvola za Lidl, a ja se s tim nisam slagao I od tada počinju moji problemi", kaže Korinčić.

Tjerali su ga da odbije izdavanje uporabne dozvole, nije pristao. Za razliku od kolega iz povjerenstva koji su pod pritiskom promijenili mišljenje i odbili uporabnu.

"Pa nisam se složio zato što sam radio građevinski dozvolu savjesno kao i svaki drugi akt koji izdajem uz suglasnot svog pročelnika. Sa svim stvarima sam ga upoznao i zajedno smo izdali dozvolu koja je sasvim po zakonu", ističe.

Prilazna cesta, kaže, s investitorom nije imala veze. Jer ako je, kako je onda uopće izdana građevinska? Zapitala se to i oporba.

"Ako je investitor postupao protuzakonito i u suprotnosti s prost planom, zašto Grad nije odmah reagirao nego tek kad se trebalo odlučivati o izdavanju uporabne dozvole", izjavila je Slavica Lemaić, Nezavisna lista, u ožujku ove godine.

Potrajalo je to nekoliko mjeseci. Investitor se žalio Ministarstvu, koje je izdalo dozvolu. Grad je tužio ministarstvo i izgubio spor. Lidl sada tuži Grad zbog otezanja s izdavanjem uporabne dozvole i nastale štete. A ovaj čovjek našao se kao žrtva između suprostavljenih strana.

"Od tada počinje mobbing na radnom mjestu", ističe. "Prvo sam prestao dobivati predmete, građevinske dozvole i to. Premješten sam iz kancelarije, smanjena mi je ocjena. A sad dvije zadnje godine ocjenu dovoljan - to je najgora ocjena u zgradi".

I onda se našao u apsurdnoj situaciji. "Moram biti negdje osam sati, a nemam posla. Ne izlazim više na terene. Sjedim osam sati jedino što odem na pauzu", ističe. Misli da je to povezano s tim što je odbio poništiti dozvolu.

Slučaj Duška Medakovića

Slično kao i u prethodnom slučaju, ali znatno duže, na svojoj koži najduže osjeća Duško Medaković. Od njega je nadređena, tražila da jednom investitoru dva puta naplati upravnu pristojbu za istu građevinu. On je to smatrao nezakonitim, a i da ne spada u njegovu nadležnost. "Spor je trajao dvije godine. Službenički sud sam dobio, paralelno se vodio kazneni postupak protiv mene, taj je postupak Grad isto izgubio", kaže.

Grad mu je morao platiti 100-injak tisuća kuna zaostataka za vrijeme suspenzije. I nakon svega vraća se na posao, ali u Komunalni odjel. Kako će izgledati odnos nadređenih, bilo mu je otpočetka jasno.

"Onda sam dobio odgovor od pravobranitelja da su kontaktirali mog pročelnika da ja nemam internet jer nema tehničkih mogućnosti da se spoje dvije žice".

Diplomirani inžinjer arhitekture nije se pokolebao. Ne zato, jer je uhljeb i neradnik, već zato jer je u njemu proradio inat. "To je bilo imam osjećaj, odmjeravanje snaga da vidimo tko će prije odustati, igra živaca. Morao sam dolaziti na posao, a nisam dobivao posla. Dvije tri godine sam primao plaću za ništa jer nisam dobivao posao, znači nisam ni radio", kaže.

U jednom momentu, ipak su mu dali zadatak.

"Radite posao za koji je dovoljna osnovna škola. To je bilo šikaniranje, omalovažavanje, ali sam ja staložena osoba i mogao sam još pet godina do mirovine raditi to. Ulazio sam u obiteljske kuće uz dogovor, mjerio iznutra svaku sobu i prostoriju i pisao zapisnik".

Preostali staž morat će, po svemu sudeći, odraditi negdje drugdje. "Moje radno mjesto je ukinuto i ja sam kao jedini arhitekt višak. Pravnici izdaju građevinske dozvole, a mi arhitekti moramo ići čistiti klozete po Njemačkoj", kaže ogorčeno.

Isti scenarij, ali u komunalnom sektoru, proživjela je i Irena Bajan. "U gradskoj upravi sam nepune 25 godine. 24 godine i 9 mjeseci, znači gotovo od samog osnutka".

Radila je kao komunalni redar. Na brodskom korzu, nalazi se desetak kafića koji su redom bili predmet kontrole. Prvenstveno terase, koje vlasnici često prošire u odnosu na zakupljenu površinu. Prije četiri godine, izmjere su radile osobe na stručnom osposobljavanju, a to nisu smjele po zakonu.

"Da bi mi poslije od predpostavljenog dobili nalog da po njihov izmjeni kvadratura pišemo obavezne prekršajne naloge i tu u maksimalnoj vrijednosti, znači ne u minimalnoj nego u maksimalnoj vrijednosti, što smo mi odbili i ja i kolege", navodi Irena Bajan.

U pravilu, priča nam, komunalci prvo upozoravaju, ne kažnjavaju, ali u ovom slučaju, nadređena nije odustajala. "Da bi na kraju te iste prekršajne naloge potpisala pročelnica koja nije za to ovlaštena nego isključivo komunalni redar. Ti nalozi su nakon 2 godine pali na sudu".

A prema njoj i kolegici uslijedilo je šikaniranje. "Prvo sam dobila nekakvih 10 do 12 pisanih upozorenja protuzakonitih, neutemeljenih. Čak sam dva dobila kad sam bila na bolovanju. Jedan zbog krađe šahtova, drugi zbog krađe makete. A mi smo u međuvremenu proglašeni kradljivcima, otuđujemo, dilamo sa ugostiteljima. Čak sam tom prilikom po prijavi bila u policiji", napominje.

Tri mjeseca čekala je preraspodjelu unutar Gradske uprave. A mjesta je bilo za njezinu spremu. I onda joj stiže potvrda da je sve bio obračun protiv nje samo zato jer je bila nepoćudna.

"28.2 prestaje moj radni odnos, a 1.3. u trgovačkom društvu vodovod zapošljava se pet osoba s srednjom stručnom spremom od toga dvoje iz kvote našeg gradonačelnika Mirka Duspare. Mogla sam biti premještena na to radno mjesto, jedno od tih radnih mjesta. Uvjerena je da je to napravljeno namjerno.

"Bila su nam oduzeta sredstva za rad. Računalo, telefon, kancelarija..."

"Mobbing je izvršen nad nama u sto postotnom smislu", kaže Sanja Jurić Za sebe i sve ostale iz ove priče to tvrdi Sanja Jurić. Nju je otkaza spasio imunitet sidnikalne povjerenice. Inače bi i ona završila na ulici. Prvi je put premještena iz Ureda za graditeljstvo u mjesnu samoupravu.

"Bila su nam oduzeta sredstva za rad, osnovna sredstva, računalo, telefon, uredi, kancelarija, sve. Za bilo kakvu komunikaciju s strankama ili gradskom upravom morali smo koristi privatne laptope i mobitele".

Potom slijedi novi premještaj i to u Gradsku blagajnu. Tamo zajedno s kolegicom Sonjom, uočava brojne nepravilnosti. Osim uplata za komunalije za što su imali dozvolu, u gradskoj blagajni plaćalo se kao u FINA-i ili banci.

"Dolazili su plaćati plaće zaposlenicima što je bilo totalno u suprotnosti jer to se samo može u FINA-i napraviti. Kupovine auta, kupovine stanova, trgovci su nabave roba obavljali kod nas, OPG-ovi su čak dolazili plaćati repro materijal.

Ja sam gradonačelnika i upozorila pismeno na to što se na gradskoj blagajni događa, koji se na to uopće nije očitovao", ispričala je Sonja Tokić, bivša zaposlenica gradske uprave Slavonski Brod.

Sve su prijavili HNB-u, koja je poslovnu banku, u kojoj je Grad imao proračun, drastično kaznila. "Banka je otkazala tu poslovnu suradnju shvativši da se radi o nizu nepravilnosti", kaže Sonja Tokić.

Banka je ukupno platila oko milijun kuna kazni za te dvije presude koje su izrečene na Prekršajnom sudu u Zagrebu, a koje su objavljene na službenim stranicama HNB-a.

I tu kreće progon. Po već viđenom scenariju. "On izmjeni uvjete stručne spreme za određeno radno mjesto, izbriše srednju stručnu spremu, stavi uvjete više ili visoke i službenik koji je tada radio na tim poslovima on praktički ostaje bez radnoga mjesta", kaže Sanja Jurić.

Ovakve manevre, lokalnim vlastodršscima omogućava zakon. U tom kontekstu nam je i odgovoreno iz gradske uprave. Jer ne postoji rok koliko se puta i u kojem vremenu može mijenjati. A gradonačelnik Duspara u 3 godine izmijenio je 15 puta. I time nekome zatvorio,a nekome otvorio radno mjesto.

"I on tu svoju mogućnost koristi odnosno prema svim ovim slučajevima koje ste imali prilike vidjeti zloupotrebljava, da se obračunava sa nepoćudnim, nepodobnim službenicima", ističe Sanja Jurić.

Nije Slavonski Brod jedini. Slična je situacija u brojnim drugim sredinama. Samo je ovo prvi put da sadašnji ili bivši radnici o tome javno progovaraju. A ne pomažu im ni tužbe, ni presude, u njihovu korist.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr