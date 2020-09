Velika investicija u Dubrovniku razlog je spora između gradonačelnika i investitora koji želi uložiti u hotel! Zaplet je pokrenuo investitor koji optužuje gradonačelnika da stopira izdavanje lokacijske dozvole već 18 mjeseci. Pisao je svim gradskim vijećnicima, resornom ministarstvu. Gradonačelnik je o svemu odlučio progovoriti na posebnoj press konferenciji - tvrde da rade po zakonu i štite gradsku imovinu. Svoje obraćanje za sutra je najavio i investitor.

Prije nekoliko dana na adrese gradskih vijećnika u Dubrovniku i Ministarstva graditeljstva stigao je dopis. Pošljatelj je investitor koji lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju hotela čeka duže od godinu i pol.

„Predana dokumentacija nije u skladu s GUP-om grada Dubrovnika te uvjetima prometa“, objašnjava gradonačelnik Mato Franković.

Ni čestica na kojoj se treba graditi nije u vlasništvu tvrtke nego grada pa kupnju tek treba obaviti. Investitor nam u kratkom telefonskom razgovoru tvrdi da je prodaja već bila dogovorena. No dok se rješavala papirologija, kaže gradonačelnik, uslijedila su zastrašivanja.

„Orlanda, dosta sam trpio, ali sada je prevršena svaka mjera. Molim te da se prestaneš baviti sa mnom, mojim firmama, i zaustavljanjem mojih investicija, pogotovo hotela Sumratin, što u posljednje vrijeme činiš“, poruka je koju je investitor Balija uputio zamjenici gradonačelnika, Orlandi Tokić.

On danas ne želi pred kamere, no njemu to nije zastrašivanje. Svoju stranu priče iznijet će sutra, na konferenciji za medije.

„To pismo je neuobičajeno. Nismo imali praksu da se takav problem dogodio“, kaže Nikša Selmani, dubrovački gradski vijećnik.

„Ja to nisam primio kao pritisak, jer mi nemamo nikakvu nadležnost u izdavanju lokacijskih dozvola“, mišljenja je vijećnik Jadran Barač.

No imaju nadležnost kad je riječ o prodaji čestice u vlasništvu grada na kojoj investitor želi graditi.

„Gradsko vijeće to može prodati, ali i ne mora prodati! I upravo je tu kvaka bila - izvršiti pritisak na gradske vijećnike, unaprijed“, kaže gradonačelnik.

Rasplet ove investicije se čeka, no devastacija prostora i prekomjerna gradnja stari je dubrovački problem.

„Činjenica je da kako god bilo, da li je netko mafija ili nije, ovakav GUP je potpuno uništio grad Dubrovnik“, kaže Nikša Selmani.

Do kraja godine GUP bi trebao biti izmijenjen. Niz dozvola koje su se ranije izdavale sada su pod revizijom. A prijetnjama se bave policija i DORH.

