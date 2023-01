Ispred dislocirane jedinice smještaja i organiziranog stanovanja na Trnju osvanula je instalacija među cvijećem koja je zabrinula našeg čitatelja. Prepao se, kaže, da je riječ o mrtvom djetetu.

"Prolazili smo pored popravnog doma na Novu godinu i mislili da smo vidjeli mrtvo tijelo nekog djeteta. Ušao sam sa ženom i svojim djetetom u zgradu i pitao što je to, je li se nekome nešto dogodilo", ispričao je jedan čitatelj za Dnevnik.hr

Fotografija prikazuje dvorište "popravnog doma" tj. dislocirane jedinice smještaja i organiziranog stanovanja na Trnju.

Fotografija čitatelja (Foto: Fotografija čitatelja)

"Odgovorili su da je to napravila njihova kuharica i da ona uređuje prostor oko popravnog doma u ovo doba godine. Dakle, radi se o lutki, tj. donjem dijelu tijela s hlačama napunjenima spužvom ili nečime stavljenima na čizme i cijela ta bolesnoća nagnuta je na žbunje. Na prvu izgleda jako realistično, no rekli smo im da nije smiješno i da imamo dijete i da je to bolesna šala", dodao je.

Fotografija čitatelja (Foto: Fotografija čitatelja)

Ravnatelj jedinice Marko Jukić uz smijeh je objasnio da nije riječ ni o kakvoj ozlijeđenoj osobi, već o običnoj šali, koja je njemu i dalje duhovita.

"Nije riječ čak ni o lutki, već običnoj instalaciji među cvijećem. To je štos i fora s dečkima. Stvarno nismo znali da bi ikoga mogla zabrinuti jer se činilo poprilično očito da nije riječ o stvarnoj osobi", rekao je Jukić za Dnevnik.hr.

Naš čitatelj ipak se pita misle li u ustanovi sada, kada znaju da je zabrinula građane, napokon maknuti instalaciju. "Lutka tamo stoji sigurno tjedan dana. Na uvučenom je mjestu, tako da prolaznici ne mogu procijeniti o čemu je riječ. Nama koji smo tu prolazili s djetetom stvarno ništa nije bilo smiješno."