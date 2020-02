Kada Kina kihne, po svemu sudeći, zarazi se dobar dio svijeta. Od koronavirusa dosad je umrlo više od 2200 ljudi, a zaraženo je više od 75.000 ljudi diljem svijeta, najviše u Kini. Koronavirus za ljude i životinje može biti poguban, no pitanje je kako ta bolest utječe na – ekonomiju.

Kašljanje i kihanje prvi su simptomi korona virusa. Međutim kada Kina kihne, po svemu sudeći, zarazi se dobar dio svijeta. Na dan montiranja ovoga priloga od posljedica korona virusa u 30 različitih zemalja preminulo je više od 2500, a zaraženo je više od 75.000 ljudi. Učinak na ljude i životinje poguban je, no Informer je istražio kakav je utjecaj koronavirusa na ekonomiju.

''Teško je u ovome trenutku kvantificirati, ali se može bez ikakve dvojbe, sa sigurnošću reći da utječe zato što to poremeti redovne, normalne, tokove roba, kapitala, usluga i svega ostalog. Kada je riječ o Kini, gotovo da se stvara jedna vrsta izolacije čitave te zemlje, toga naroda i nacije prema tome i njezinih gospodarskih aktivnosti'', kaže ekonomski analitičar Luka Brkić.

Kineski novinar otkrio kako izgleda život u milijunskom gradu u karanteni: "Ljudi imaju vjere da će pobijediti virus"

Možete li biti zaraženi koronavirusom, a ne biti bolesni? I to je moguće

Burze su reagirale, cijena nafte je pala, brojne se tvornice zatvaraju. Pad BDP-a u prvome tromjesečju u Kini, a i okolnim uvoznicima još se nije dogodio, ali euro jača, dolar slabi, dok je utjecaj na turizam zasad najočitiji.

''Najviše je zahvaćena Azija i tu treba razlikovati nekakvu realnu ekonomiju od financijskih tržišta. Kad se koronavirus pojavio onda je došlo do velikog pada burzi. Kineska, hongkonška burza je pala 10 posto. Teško je procijeniti koliki je stvarni učinak realne ekonomije. Puno tvornica, nekakvih javnih mjesta, trećina McDonaldsa u Kini se zatvorila. To zvuči jako puno, ali McDonalds je globalna kompanija. pitanje je koliki je stvarni utjecaj'', ističe investitor Neven Vidaković.

Investitor Neven Vidaković (Foto: Informer)

Većina robe iz Kine dolazi zračnim putem. S obzirom na to da je broj letova znatno reduciran, a neke su aviokompanije u potpunosti ukinule promet prema ovoj najmnogoljudnijoj zemlji, on se treba preusmjeriti na pomorski, koji je također otežan. Stoga i ne čudi što dosta stvari kasni.

''Vi danas te pakete kojw ste naručili, uglavnom je to online trgovina jer Kina je najveća tvornica svijeta, ne mogu stići do vas u predviđenom roku i to sve skupa je danas pomalo, da kažem kaotično'',kaže Luka Brkić.

Zaraženih korona virusom u Hrvatskoj još nema, ali nema ni uvoza kao prije. Prestala je dostava malih paketa iz Kine. Postoji li realna opasnost od zaraze putem pošiljaka provjerili smo na najpouzdanijoj adresi.

Teško je predvidjeti što će se dogoditi

''Nema nikakvih do sada dokaza da bi se takav virus mogao prenositi paketima. On je dosta labilan na vanjskoj temperaturi. Treba jedno određeno vrijeme da paketi stignu iz Kine. Dakle, nikakvih dosad ni stručnih ni znanstvenih dokaza nema da bi takav virus mogao preživjeti na paketima koji se transportiraju na način kako se sada transportiraju'', istaknula je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević''.

Bojazan smo uklonili, no Neven Vidaković ističe da koronavirus trenutno nema nikakav utjecaj na Hrvatsku. ''Mi smo izolirani od epicentra epidemije i nemamo zaraženih. Jedini problem koji se potencijalno postavlja jest ako se to produži do turističke sezone da će turistička sezona, iz jednostavnog straha, biti izložena riziku da imamo manje turista'', govori Vidaković.

Teško je precizno predvidjeti što će se dogoditi. Dosad smo ovako jakog intenziteta imali SARS i ebolu. Virusi stalno evoluiraju i prilagođavaju se, ali usporedno s njima i medicina. Ova se epidemija ne bi trebala banalizirati, ali jednako tako ni napuhavati.

Ekonomski analitičar Luka Brkić (Foto: Informer)

''Vi danas imate tu umreženost i tu mogućnost da komunicirate u realnom vremenu na bilo kojoj točki zemaljske kugle. Imate mogućnost da u roku 24 sata obletite cijelu zemlju, ali istodobno imate realne mogućnosti i opasnosti da pokupite negdje zarazu u jednoj zračnoj luci i nakon 10 ili 12 sati leta dovedete je u drugu zračnu luku, a da nitko o tome ne zna, pa čak ni onaj o kome se radi. To je jedan dio te slike globalnoga svijeta koji imamo i globalne umreženosti u ovom trenutku njezine negativnije strane'', istaknuo je ekonomski analitičar Brkić.

Posljedice globalne umreženosti već osjećamo. Kako Vidaković ističe, ekonomija funkcionira tako da netko nešto proizvede i onda to netko drugi kupuje i troši.

''Slikovito gledano, Hrvatska dnevno otprilike proizvede milijardu kuna. Recimo da cijela ekonomija stane na deset dana. To znači da 10 milijardi kuna neće biti proizvedeno. Državni proračun oduzima pola proizvodnje, što znači da Hrvatska neće primiti pet milijardi kuna i onda se jednostavno ti poremećaji poput nekih valova koji su sve veći i veći pronose kroz ekonomiju'', pojašnjava Vidaković. Nadamo se da taj scenarij nećemo gledati.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!