Ovisnost se ne mora vezati isključivo uz psihoaktivna sredstva. Ovisni možemo biti o televiziji, igrama na sreću, internetu, duhanu, hrani, pa i novcu.

Neki kažu da je financijska ovisnost jedna od najgorih. ''Financijska uvjetovanost nekih ljudi i odnosa s financijskim sredstvima je nešto što mi u društvu vidimo. Vidimo bogate moćne zemlje koje financijski na neki način uvjetuju ponašanje manje bogatih ili siromašnih i kada takve odnose iz šireg društvenog aspekta možemo prenijeti u interpersonalne, onda nam je jasno da postoji čitavi niz različitih oblika financijski ovisnoga ponašanja između dvoje ljudi'', objašnjava Petrana Brečić, ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče.

Ako ne radite, nemate prihoda i ne stječete financijska dobra postajte ovisni o onome tko vam ih daje. Osim nevjere, dosade i različitih interesnih sfera, jedan od najčešćih razloga za svađu ili rastavu jest novac.

''U svim dosadašnjim slučajevima koje je zaprimila Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova radilo se o ženama. Žene su bile žrtve ekonomske ovisnosti koje još Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji prepoznaje kao jedan oblik obiteljskog nasilja'', kaže pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Kako pravobraniteljica kaže, ekonomsko je nasilje vid obiteljskoga nasilja koje nije dovoljno prepoznato. Ono se svrstava pod imovinsko pravne odnose. ''Postoje drastični oblici ekonomskog nasilja koje smo zaprimali. Primjerice da se ženama, dakle žrtvi jednog takvog obiteljskog nasilja, zabranjuje da rade, isključuje im se voda i struja u trenutku kada partner odlazi iz kuće dok partner odlazi na radno mjesto'', priča Ljubičić.

Što kada je netko financijski ovisan o drugome?

Manje drastične, ali jednako ozbiljne i nimalo zanemarive slučajeve ističe ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče. ''Ja tebi dam novac, pa onda ti radiš ili ne radiš ovo, ne pitaš ovo, ja ću odlučiti što ćeš ti. Tu se stvara platforma za poremećene odnose. Do koje mjere'', navodi Petrana Brečić.

Ne možemo generalizirati. Kakvi će biti takvi odnosi i do koje će mjere izdržati ovisi samo o ljudima koji su u takvome odnosu. Pitanje koje se samo postavlja jest što učiniti kada primijetimo da je osoba iz naše okoline u ovisničkome položaju.

''Nama iz naše perspektive izgleda – kako to netko može trpjeti i kako netko ne izađe iz takve zajednice? To bi bile vulgarne takve interpretacije jer mi psihijatri jako dobro znamo da čovjek izađe iz njemu trpeće situacije onda kada je njemu vrijeme, a ne kada mi mislimo da je to vrijeme. A zašto kad je njemu vrijeme? Jer je to onda trenutak kada on može napraviti akciju koju ujedno može i preživjeti u psihološkom smislu'', objašnjava Brečić.

Mi procjenjujemo situaciju u kojoj nismo bili niti trenutno jesmo, a uz to, procjenjujemo je iz svoje perspektive. ''Žrtve se mogu obratiti prvenstveno nadležnim osobama koje moraju u takvom slučaju reagirati – Centri za socijalnu skrb, policija. Mogu prijaviti organizacijama civilnog društva koje imaju sjajnu suradnju s Institucijom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i, u konačnici, nama u instituciji pravobraniteljice'', pojasnila je Višnja Ljubičić.

Situacija se nažalost ne mijenja. Potvrdu te tvrdnje nalazimo već u činjenici da uglavnom žene koriste porodiljne dopuste – zašto? Manje su plaćene. Prema posljednjem provedenom istraživanju na razini Europske unije, muškarci zarađuju 16 posto više u odnosu na žene. Ne želimo banalizirati ovu tematiku, ali spomenut ćemo da jednako tako postoje odnosi u kojima osobe svjesno ulaze u vezu ili brak znajući unaprijed da će biti financijski ovisni.

''To je krajnje utilitarno. To je vjerojatno ova skupina koja neće imati neku veliku trpnju oko toga i to je nečija odluka. Zato je važno kako interpretiramo. Moramo znati da i osoba koja je ušla u to možda nekad ima drugačije, neću biti pregruba i reći motive, ali možda drugačije ustrojstvo ličnosti i možda joj neće toliko smetati kao što bi smetalo nekoga drugoga'', objašnjava Brečić.

Ne postoji vaga koja može izmjeriti koliko je netko pridonio nekom odnosu. Neke stvari jednostavno nemaju cijenu, pa tako ni financijska samostalnost.

