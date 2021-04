''Pretpostavimo da jednog dana helikopter leti iznad ove zajednice i baca na ljude tisuću dolara'' slikovita je ideja Miltona Friedmana, inače Nobelovca za ekonomiju. Pa nije mu loša ideja, zar ne?

''Izgleda kao idealno rješenje – zašto svi ne koristimo helikopterski novac i onda ne bi bilo ovih problema, to bi bilo jako dobro kada bi moglo tako biti, naravno da ne može biti'', rekao je Luka Brkić, ekonomski analitičar.

Po teoriji Friedmana u uvjetima ravnoteže rada, kapitala i pune zaposlenosti takav novac ne bi doveo do povećanja proizvodnje već povećanja cijena, inflacije. Bitno promijenjena, no tek 33 godine kasnije ova je teorija zaživjela zahvaljujući Benu Bernankeu, tadašnjem guverneru FED-a.

''On ide za nešto što se je poznato kao kvantitativno olakšanje, ne standardizirana monetarna politika kvantitativnoga popuštanja, kvanititativnog olakšanja gdje se središnja banka pojavljuje kao mjesto posljednjeg utočišta i kupuje vrijednosne papire privatnih izdavatelja s osnovnom idejom da će dio tog novca otići u potrošnju.'', pojasnio je Brkić.

Međutim taj poklonjeni novac ne mora završiti u potrošnji, može primjerice u štednji. Doduše, kod nas postoji još jedna opcija.

''Treća mogućnost je da dio novca koji bi se potrošio, s obzirom na strukturu Hrvatske vanjsko trgovinske bilance, išao bi na robe koje su pretežito iz uvoza što vam ponovno otvara novi problem'', istaknuo je Brkić.

Dakle, argumenti protiv helikopterskoga novca su nekontrolirani uvjeti raspolaganja njime. Osim veselja građana pro argumenti su.

''Manje više konsenzus struke taj da je to jedan od alata koje je moguće koristiti za situacije velikoga, iznenadnoga šoka. Dakle koji treba povratiti na neku nadu, osjećaj sigurnosti, vjere, budućnosti i riješiti strah koji se pojavljuje i kod građana i kod potrošača i kod investitora i reći netko tko je moćan u smislu te politike, a to je država, odnosno središnja banka. Kratkoročno to priču može stabilizirati'', istaknuo je Brkić.

Nekonvencionalne odluke imaju svoja ograničenja. U konačnici nema besplatnoga ručka, sve morate platiti objašnjava Brkić. ''Treba biti vrlo oprezan, treba vrlo precizno i strogo dozirati da se ne bismo predozirali i onda bismo imali kontraefekt'', napomenuo je Brkić.

Na pitanje kako je Srbija imala tijekom pandemije helikopterski novac Brkić ponovno poziva na oprez.

