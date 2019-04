Nesvakidašnji incident dogodio se u petak popodne na zagrebačkom Sveučilištu. Tijekom svečanosti promocije sveučilišnih specijalista - jedan od njih odbio se rukovati s rektorom Damirom Borasom. Za rektora dovoljno: nema rukovanja - nema diplome. Svađali su se čak i na francuskom.

"Ovako, moram reći, kolega je poslao meni pismo i tvrdi da mu nisam odgovorio i da mi zato neće pružiti ruku, iako mu čestitam za ovo. Ja kažem takvom čovjeku ćemo vidjeti zašto ne možemo dati diplomu. Ja moram to reći. To je nepristojno, a ja mu čestitam od srca da je to završio, dat ćemo mu je iza ovog protokola", rekao je povišenim tonom rektor Damir Boras.

Boris Jurasinović, student koji se odbio rukovati s Borasom, pojasnio je i zašto.

"Imao sam ja i mali problem. Otkazana mi je obrana, radi manjka jednog potpisnika. Ja sam morao čekati 7 mjeseci, a uz to su se događale jako ružne stvari o koje je bolje da ne govorim ovdje", rekao je rektoru Borasu student.

"Ja te stvari nisam mogao popraviti, to ide kroz administraciju i napravili smo sve da to bude što brže. Ja svejedno čestitam kolegi, ali on mora znati da ovo nije osobno čestitanje i osobni floor. Dakle morate se akademski ponašati. Ovo je Sveučilište koje ima svoju tradiciju. I ako želite poštovati ovu tradiciju, poštujete i rektora kakav god bio, lijep, loš ili nije loš", odgovorio je rektor Boras.

"Ja sam povratnik iz Francuske, gospodine", nastavio je student. Ubrzo su s hrvatskog prešli i na francuski.

"Drago mi je, drago mi je gospodine. Drago mi je", odgovorio mu je Boras.

"Ja sam ovdje došao", rekao je rektoru student.

"Ali u Parizu ne biste imali jednog trenutka za ovo raditi", odgovorio je Boras studentu.

