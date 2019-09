Pomorac, kapetan broda, na splitskom sudu prijetio je supruzi i pravosudnim policajcima koje je i napao i lakše ozlijedio. Odvjetnik Željko Ostoja tvrdi da njegov klijent nije napao policajce pa nije bilo ni ozlijeđivanja.

Na Općinskom sudu u Splitu 16. rujna oko 12.30 46-godišnjak je prvo verbalno napao svoju suprugu, koja je davala iskaz u postupku koji se vodi protiv njega zbog obiteljskog nasilja. Svojim je ponašanjem supruzi izazvao osjećaj straha i ugroženosti, a nakon što mu je sutkinja Ivana Bilušić naložila da napusti sudnicu zbog ometanja rasprave, krenuo je prema supruzi, javlja Slobodna Dalmacija.

"Ku**o, dr**o, nećeš se koristiti mojim znojem i trudom, je**š se s narkomanom i policajcima. Ubit ću te, riješit ću ja tebe i neće mi četnici uzimati moje trude", prijetio je supruzi. Sutkinja je tad pozvala pravosudne policajce, a onda se ovaj okomio i na njih.

"Sve ću vas riješiti, riješit ću to na svoj način, ku**a jedna, želi mi oduzeti moju imovinu, nisam vidio djecu dvije godine", vikao je i pružao otpor pa su policajci pokušali primijeniti sredstva prisile i pritom je jedan policajac dobio lakše ozljede u obliku ogrebotina i istegnuća leđnog mišića.

Napadača su uspjeli savladati te je on sad u istražnom zatvoru s prijavom za produženo kazneno djelo prijetnje i kazneno djelo prisile prema službenoj osobi.

Odvjetnik Željko Ostoja za spomenuti je medij rekao kako ga je "očito nešto iziritiralo pa je burno reagirao".

"Protiv mog branjenika u tijeku je kazneni postupak zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela u svezi obiteljskih problema. U navedenom postupku koji traje godinu i pol dana bile su mu produljivane mjere opreza zabrane viđanja djece te cijelo to razdoblje nije mogao kontaktirati s djecom. U odnosu na produljenje mjera dolazilo je do kršenja procesnih prava obrane i okrivljenika. Očito je da ga je na raspravi nešto iziritiralo te je isti burno reagirao, no nikakve prisile prema pravosudnim dužnosnicima od mog klijenta niti prijetnje nije bilo, a samim tim nije bilo ni ozljeđivanja", rekao je Ostoja.