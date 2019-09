1. studenoga prošle godine prestao je važiti dotadašnji Zakon o oružju. Dio zračnog oružja koji je bio u kategoriji D smatrao se dozvoljenim bez prijave i odobrenja nadležnog tijela. Sada se to promijenilo.

Početkom studenoga prošle godine na snagu je stupio novi Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana. Prema novom zakonu - zračnim oružjem smatraju se sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i drugih naprava koje snagom stlačenog zraka ili drugog plina izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu ili drugi projektil.

Takvo je oružje novi zakon smjestio u oružje kategorije C, odnosno oružje koje je nakon nabave potrebno prijaviti nadležnom tijelu, u roku od 8 dana.

Iznimka je oružje koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball), a koje je dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu i razvrstano je u kategoriju D. Potrebno ga je prijaviti samo u slučaju prelaska državne granice.

Građani koji posjeduju zračno oružje koje je prema starom zakonu bilo u kategoriji D, a sada je u kategoriji C, dužni su ga prijaviti u roku od godine dana od stupanja na snagu novog zakona. Iz Ministarstva unutarnjih poslova pozivaju građane da prijave zračno oružje koje imaju u policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu svojeg prebivališta u zakonskom roku, odnosno do 1. studenoga 2019. godine.

Prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja, oni koji to ne učine do krajnjeg roka bit će prekršajno prijavljeni i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 5000 kuna.

Iz MUP-a poručuju i da sve oružje i streljivo kategorije C, dakle i zračne puške i pištolji, moraju biti spremljeni u stambenom ili drugom prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta ili boravišta vlasnika ili korisnika oružja i streljiva. Moraju biti zaključani u ormaru od čvrstog materijala, sefu ili sličnom spremištu koje neovlaštene osobe ne mogu otvoriti bilo kakvim dostupnim alatom.