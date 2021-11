Kada imam pravo na naknadu za otkazani let, pitala nas je čitateljica. Odgovore smo potražili kod stručnjakinje za prava potrošača.

"U slučaju otkazivanja leta od strane aviokompanije, ona putniku mora ponuditi mogućnost izbora između povrata novca u iznosu kupljene karte ili preusmjeravanje leta. Izabere li putnik preusmjeravanje, aviokompanija mu mora ponuditi najraniji alternativni let do konačnog odredišta", rekla je mag. iur. Dunja Maletić, savjetnica iz područja zaštite potrošača.

Imate pravo i na novčanu naknadu.

"Sukladno Uredbi (EZ) br. 261/2004, putnik ima pravo na naknadu u iznosu od 125 do 600 eura", dodaje stručnjakinja, no napominje kako postoje i izuzeci. Putnik nema pravo na naknadu ako ga je aviokompanija o otkazivanju leta obavijestila najmanje dva tjedna prije polaska leta.

"Ili ako je obaviješten o otkazivanju leta u roku od dva tjedna do sedam dana prije vremena polaska i ponuđeno mu je preusmjerevanje koje mu omogućuje da otputuje ne više od dva sata prije vremena polaska predviđenog redom letenja i da stigne u mjesto odredišta unutar četiri sata od planiranog vremena. Ako je obaviješten o otkazivanju leta u roku od sedam dana prije vremena polaska i ponuđeno mu je preusmjeravanje, čime mu je omogućeno da otputuje ne više od sat vremena ranije od predviđenog vremena polaska i da stigne u mjesto odredišta unutar dva sata od planiranog vremena dolaska", napominje Maletić.

Dodaje kako putnik pritom nema pravo na financijsku naknadu, ako mu je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći čak i ako su poduzete sve razumne mjere. To mogu biti vremenske neprilike, politički nemiri, sigurnosni rizici...

Nešto za pod zub i hotelski smještaj

Ako se putnik kad čuje za otkazan let nalazi u zračnoj luci, ima pravo na besplatan obrok i piće. Pravo na besplatne obroke i piće ima u razumnom odnosu s vremenom čekanja. Rijetko tko će iskoristiti to pravo zahtijevajući ga od zračne luke, ali prema pravilima, putnik koji zaglavi zbog otkazanog leta ima pravo i na dva telefonska poziva, telefaks ili slanje poruke putem elektroničke pošte. Ono bitnije, ima pravo na besplatan hotelski smještaj ako je potrebno te besplatan prijevoz od zračne luke do hotelskog smještaja.

"Ako tražite povrat novca, nemate pravo na skrb niti na preusmjeravanje leta", napominje Maletić.

"U slučaju duljeg kašnjenja leta imate pravo na skrb (besplatan obrok i piće i pravo na dva besplatna telefonska poziva, a ako se let odgađa za sljedeći dan imate pravo i na smještaj), ovisno o tome koliko kasni let i kolika je udaljenosti leta. U slučaju kašnjenja duljeg od 5 sati, uz gore navedena prava, možete tražiti i povrat novca", objašnjavaju i u Europskom potrošačkom centru.

Nije bilo mjesta na letu

Ako vam je zbog prevelikog broja putnika na letu za koji imate rezervaciju uskraćen ukrcaj imate pravo na skrb i povrat novca. Osim toga ostvarujete pravo i na preusmjeravanje po sličnim uvjetima na najraniji let do vašega konačnog odredišta. Također ostvarujete pravo i na naknadu. Iznos naknade ovisi o dužini redovitog leta ili alternativnog leta koji vam je predložen.

Naknada iznosi: 250 eura za sve letove do 1500 km, 400 eura za sve letove između 1500 km i 3500 km te 600 eura za sve letove osim onih pod prve dvije točke.

Nema prtljage ili je oštećena. Ili možda kasni?

Zrakoplovni prijevoznik u tom slučaju mora vam isplatiti maksimalno 1200 eura.

"Međutim, zračna kompanije neće biti odgovorna ako dokaže da su poduzete sve mjere kao bi se izbjegla šteta ili ako nije bilo moguće izbjeći štetu. Za oštećenu prtljagu morate podnijeti pritužbu u roku od sedam dana od primitka prtljage, ili 21 dan ako je prtljaga dostavljena sa zakašnjenjem", kažu u Europskom potrošačkom centru.

Dobro, ali kome se obratiti?

"Svoja prava prema zračnom prijevozniku putnik ostvaruje podnošenjem reklamacije prijevozniku u pisanom obliku s odgovarajućim dokazima, sukladno Zakonu o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu. Ne udovolji li prijevoznik zahtjevu u roku od 30 dana od dana dostave reklamacije, putnik se ima pravo obratiti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo", zaključuje Dunja Maletić.

Europski potrošački centar također ima nekoliko savjeta.

Kako biste mogli tražiti naknadu za izgubljenu ili oštećenu prtljagu poštujte navedene rokove.

Ako je vaš odmor bio dio paketa za odmor trebate se obratiti turističkoj agenciji.

Ako ste nezadovoljni s odgovorom zrakoplovne kompanije ili ga niste dobili, možete i njih kontaktirati za daljnju pomoć.

