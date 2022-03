Liječnici obiteljske medicine preuzeli su na sebe ogroman teret za vrijeme pandemije koronavirusa. Njihova preopterećenost dovela je do nezadovoljstva pacijenata. HZZO je stoga objavio i mail za pritužbe. No što ako ni to ne upali? Ako baš želi promijeniti liječnika obiteljske medicine, pacijent i na to ima pravo.

"Dugogodišnji nagomilani problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti još više su naglašeni u protekle dvije godine epidemije COVID-19. Nezadovoljni su i liječnici obiteljske medicine i pacijenti, pa očekujemo konstruktivne prijedloge kako bi konačno zakonsko rješenje bilo što kvalitetnije. Pozivamo i sve stručne udruge i udruge koje predstavljaju interese pacijenata da se uključe", priopćenjem se jučer javnosti obratio ravnatelj Doma zdravlja Zagreb Zapad i savjetnik ministra zdravstva za primarnu zdravstvenu zaštitu docent dr. Miroslav Hanževački.

Izmjene u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, vjeruje, otvorit će prostor provedbi mnogih rješenja u praksi.

Naveo je kako bi se obiteljske liječnike i medicinske sestre u njihovim ordinacijama trebalo rasteretiti administriranja kako bi se mogli posvetiti pacijentima.

"U prijedlozima koji bi trebali unaprijediti obiteljsku medicinu značajno mjesto zauzima i prijedlog da se u sustav primarne zdravstvene zaštite uvedu administratori koji bi omogućili liječnicima i medicinskim sestrama da se više vremena posvete potrebama pacijenata", naglasio je.

Time bismo pomogli rješavanju opravdanih primjedbi pacijenata da su im njihovi obiteljski liječnici sve manje dostupni, a liječnike rasteretili sadašnjeg pritiska administriranja', rekao je Hanževački.

Obiteljski liječnici, kao i cijeli zdravstveni sustav, podnijeli su ogroman teret za vrijeme pandemije, a pacijenti, nekad opravdano, nekad neopravdano znali su se žaliti.

HZZO je stoga otvroio i mail za pritužbe pacijenata na liječnike. Kako je Dnevnik Nove TV 17. veljače objavio, od studenog 2020. do tada zaprimljena su 2974 e-maila, među kojima je bilo 1048 valjanih pritužbi. Uz nedostupnost, starije osobe su se žalile na nemogućnost kontinuiteta terapije. Pacijenti su se žalili i na to da nisu znali u kojoj ambulanti i tko mijenja liječnika koji je u izolaciji ili samoizolaciji. Pa je postupao HZZO.

Osim pritužbi, na e-mail su stigle i pohvale - i to njih 400-tinjak.

No što kad ni pritužbe ne urode plodom? Pacijenti imaju pravo mijenjati doktora primarne zdravstvene zaštite. Popis svih liječnika nalazi se na stranicama HZZO-a.

Kako promijeniti doktora?

"Traženo se može naći na Internet stranici Zavoda (www.hzzo.hr), pod rubrikom Obvezno zdravstveno osiguranje, pod rubrikom Ugovoreni sadržaj zdravstvene zaštite u RH, pod rubrikom Ugovoreni sadržaj primarne zdravstvene zaštite, u popisu ugovorenih timova zdravstvene zaštite u RH", pojašnjavaju.

Kažu kako se prilikom izbora doktora primarne zdravstvene zaštite osigurana osoba može opredijeliti samo za jednog doktora.

"Prema uvjetima propisanim općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti: obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: izabrani doktor)", dodaju.

Izbor doktora u pravilu se vrši prema mjestu prebivališta u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, te se nakon proteka razdoblja od godine dana od posljednjeg provedenog izbora doktora ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora.

Može li me doktor odbiti?

Izabrani doktor može odbiti izbor osigurane osobe samo u slučaju da ima u skrbi maksimalan broj osiguranih osoba utvrđen općim aktom HZZO-a.

Za opću/obiteljsku medicinu to je broj od 2125 osiguranih osoba, a za pedijatriju 1190 osiguranih osoba. Za dentalnu zdravstvenu zaštitu 2375, a za zdravstvenu zaštitu žena 9000. Može odbiti i ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju provedbu liječenja.

Koji je postupak?

Osigurana osoba vrši promjenu/izbor izabranog doktora popunjavanjem podataka na izjavi koju preuzima u ordinaciji doktora za kojeg se opredjeljuje. Podatke na tiskanicu izjave unosi i izabrani doktor, te ih ovjerava potpisom i pečatom zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije.

"Ovjeru podataka iz izjave provodi područna služba, odnosno regionalni ured HZZO-a nadležni prema sjedištu ordinacije novoizabranog doktora koji je tiskanicu izjave dostavio.

Nakon provedene ovjere podataka o izboru, odnosno promjeni izabranog doktora područna služba, odnosno regionalni ured HZZO-a dostavljaju jedan primjerak ovjerene izjave izabranom doktoru, a jedan primjerak dotadašnjem izabranom doktoru, odnosno zdravstvenoj ustanovi za izabranog doktora njezinog radnika", zaključuju.

