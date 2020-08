USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv J. V. (1982.), Z. M. (1981.), F. K. (1963.) i Ž. K. (1974.) zbog kaznenih djela protuzakonitog prevođenja migranata preko granice.

Optužnicom se trojici stavlja na teret da su se tijekom siječnja 2020., u Zagrebu, Glini te drugim mjestima u Hrvatskoj povezali u zajedničko djelovanje u cilju da se materijalno okoriste nedopuštenim prevođenjem stranih državljana preko bosansko-hrvatske granice.

Prije toga, prvookrivljeni je s nepoznatim osobama iz Bosne i Hercegovine za 500 do 600 eura po osobi dogovorio prevođenje većeg broja stranih državljana preko državne granice iz BiH u Hrvatsku te njihov prijevoz do Zagreba. Strani državljani su na neutvrđeni način prešli izvan legalnog graničnog prijelaza u Hrvatsku na područje Donje Čemernice gdje je potom prvookrivljeni organizirao njihovo preuzimanje i prijevoz od neposredne blizine hrvatsko-bosanske granice do Zagreba ili do neposredne blizine hrvatsko-slovenske granice. Za prijevoz stranih državljana angažirao je trećeokrivljenog, a drugookrivljeni bio je prethodnica koja je provjeravala ima li policijskih ophodnji. Jedanput je prethodnica bio četvrtookrivljeni.

Od 2. do 30. siječnja, u deset navrata preko državne granice iz BiH u Hrvatsku prebačeno je 48 stranih državljana, za što su prvo i drugookrivljeni primili najmanje 23.800 eura.

USKOK je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist. Također je predloženo i produljenje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika.