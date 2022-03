Razvoj inteligencije djeteta stječe se u njegovom najranijem dobu, ono ima potrebu odmalena usavršavati pokrete ruke, razvoj govora, ima potrebu za samostalnošću.

Montessori metode pokazale su se uspješnima u području razvoja i osamostaljivanja, tako da djeca već od rane dobi (1,5 godina) pokazuju prve znake samostalnosti.

Zbog toga, Montessori igračke se znatno razlikuju od običnih igrački koje služe samo za zabavu:



• Dijete ima mogućnost biranja aktivnosti koju voli

• Lako razvija maštu i samostalnost

• Brzo stjecanje radnih navika

• Potiču socijalne vještine

Kako Toyuma igračka pozitivno utječe na odgoj i obrazovanje mojeg djeteta?



Toyuma igračka je kombinacija igre i edukacije u jednom. Mališani će ju obožavati jer je zabavna, a osmišljena je tako da oni lako i brzo nauče razlikovati boje, brojeve i oblike.



Zapravo, ovo su 4 igre u 1: pecanje ribica, slaganje oblika, brojeva i boja. Ove kombinacije igara stimulirat će dječju maštu i razviti kreativnost, logiku i koncentraciju. Pružit će im višesatnu zabavu, te će im s vremenom postajati sve zanimljivije. Dopustite svojem mališanu da samostalno odabere igru jer samostalni odabir u ranoj dobi pozitivno utječe na dječje samopouzdanje i samopoštovanje.



Odličan je priručnik za školsku pripremu jer će na ovaj način dijete lakše naučiti pisati i razlikovati brojeve.



• Dugo zadržava djetetovu pažnju

• Edukativno utječe na djecu

• Izrađena je od potpuno netoksičnog i sigurnog materijala

• Učenje i razvoj kroz igru

• Stimulira dječju maštu

Montessori metoda poznata je unatrag nekoliko godina i sve je aktualnija. Sakupljena su i mišljenja majki koje su svojoj djeci omogućile ovaj način odrastanja i učenja:

Mama Kristina: ''Iznenadila sam se kada je moje dijete od 1,5 godine počelo razlikovati brojeve!''

Otkako je moja Ana napunila 6 mjeseci, suprug i ja počeli smo pažljivo birati igračke koje ćemo joj kupiti. Bila sam svjesna da je na tržištu mnoštvo igračaka: od štetnih materijala i beskorisnih predmeta, do oštrih i nesigurnih dijelova. Onda sam čula za Montessori program i njihove edukativne igračke. Nisam oklijevala ni sekunde jer sam se oduvijek htjela da maksimalno posvetiti razvoju i edukaciji tijekom Anina odrastanja.



U početku sam joj pokazivala igračku, objašnjavala joj boje i brojeve. Nakon par mjeseci zajedničke igre, počela je inzistirati da se igra sama, a igra bi trajala satima.



S nekih godinu i pol dana, došla je do mene držeći broj 2 u ruci i rekla „dva“, tada sam se zaista iznenadila. Pa moje dijete je tako maleno, a već razlikuje brojeve! Kako je vrijeme prolazilo, ona je usavršila i brojeve i boje u zaista ranoj dobi. Sada se sprema za upis u školu i ja mogu reći da sam jedna bezbrižna majka, moje dijete odavno već zna brojeve, boje, a i poneko slovo! Zaista jedna kvalitetna i edukativna igračka koja je, uz moju pomoć, omogućila mom djetetu da kroz igru i na najlakši način usavrši svoje znanje, kreativnost i logiku.

Mama Marina: ''Dugo sam se borila s Markovom nezainteresiranošću''



Otkako je moj Marko bio beba, ništa ga nije moglo zainteresirati ako ja nisam sudjelovala s njim u toj igri. Kupila sam tone i tone igračaka na koje sam samo bacila novac, a moj Marko i dalje nije htio niti jednu pogledati, a kamoli uzeti u ruke. Prijateljica mi je preporučila Montessori Toyuma edukativnu igračku, i od tada se moj dječak ne odvaja od nje. On je sada pametan dječak koji već sa 3 godine razlikuje sve boje, oblike i brojeve, i jedva čeka krenuti u školu.



Zaboravila sam dodati još jednu stvar koja je, sigurna sam, važna svim mamama: ova igračka uvijek je uspjela toliko zainteresirati Marka, da sam ja stigla odraditi sve neophodne poslove! Spasila me je!

PR Foto: PR



