Pod svjetlima pozornice: ID.4 stigao je na hrvatsko tržište. Riječ je o prvom potpuno električnom SUV-u marke Volkswagen bez lokalnih emisija čija je proizvodnja neutralna u pogledu emisija CO2. Ovaj model ulazi u najveći tržišni segment na svijetu, klasu kompaktnih SUV vozila.

Spoj elektrike i emocije – ID.4 je SUV vozilo novog doba koje se usto može voziti nevjerojatno jednostavno. Ispod njegove karoserije koja zrači snažnim karakterom kriju se prostrana unutrašnjost i najsuvremenija rješenja za rukovanje, prikaz, infotainment i sustave potpora. ID.4 prvo je potpuno električno SUV vozilo marke Volkswagen koje se uvodi na tržište u najvećem tržišnom segmentu na svijetu, klasi kompaktnih SUV vozila.

PR Foto: PR

Dvije veličine baterija. Baterija modela ID.4 bit će dostupna u dvije veličine: kod linije opreme Pure moći će pohraniti 52 kWh energije (neto) i omogućiti doseg do 348 km (WLTP ciklus). Ta će vrijednost kod modela linije opreme Pro iznositi 77 kWh (neto) uz doseg do 522 km (WLTP ciklus). Baterija se nalazi ispod putničkog prostora, što jamči nisko težište i ujednačenu raspodjelu osovinskog opterećenja. Veliki kotači promjera do 21" naglašavaju sportski karakter ovog e-SUV vozila. Uz razmak od tla od 16 cm izvrsno će se snaći i tijekom vožnji blagim terenom.

PR Foto: PR

Tri stupnja snage. E-motor koji se nalazi na stražnjoj osovini dostupan je u tri stupnja snage. Kod modela ID.4 Pure City i ID.4 Pure Style on se odlikuje snagom od 109 kW (148 KS), kod modela ID.4 Pure Performance City i ID.4 Pure Performance Style 125 kW (170 KS), a kod modela linije Pro 150 kW (204 KS). Zahvaljujući ovim vrhunskim motorima model ID.4 postići će ubrzanje od 0 do 100 km/h za 8,5 sekundi, a u svim varijantama najveća brzina iznosi elektronički ograničenih 160 km/h. Tijekom 2021. godine uslijedit će i sportski vrhunski model s pogonom na sve kotače.

Dinamičan nastup. Vanjski dizajn modela ID.4 karakteriziraju atletske proporcije i najsuvremeniji izgled. Njegov jasan, skladan dizajn nadahnut je prirodom i usavršen u pogledu aerodinamike – cw vrijednost iznosi svega 0,28. Glavna svjetla već se serijski gotovo u potpunosti, a stražnja svjetla u potpunosti sastoje od svjetlećih dioda. Za vrhunsku su verziju dostupna interaktivna IQ. Light Matrix LED glavna svjetla s inteligentno reguliranim dugim svjetlima. LED stražnja svjetla u 3D dizajnu svijetle posebno skladno jarkom crvenom bojom.

PR Foto: PR

Mnoštvo prostora za obitelj i prtljagu. Model ID.4, koji je dugačak 4,58 metara, koristi se arhitekturom modularne električne platforme (MEB) marke Volkswagen. Zahvaljujući njoj prostor za putnike i tehnologiju podijeljen je na sasvim nov način – od čega će profitirati putnici. Ponuda prostora u unutrašnjosti na jednakoj je razini kao ona u konvencionalnim SUV vozilima sljedeće više klase vozila. Boje su suvremene i ugodne na pogled, baš kao i kvalitetno obrađeni materijali. Ovisno o položaju naslona stražnjih sjedala, prtljažnik ima kapacitet od 543 do 1575 litara. Dio programa opreme između ostalog su uzdužni krovni nosači (serijska oprema) i kuka za vuču.

PR Foto: PR

Unaprijed konfigurirani modeli. Marka Volkswagen nudi unaprijed konfigurirane modele ID.4. Njihovi su nazivi City, Style, Life, Business, Family, Tech i Max. Ovakvom se strategijom bogata ponuda čini vrlo preglednom, a svaki će kupac brzo pronaći model koji mu u potpunosti odgovara. Početna cijena u Hrvatskoj iznosi 293.482 kune za model ID.4 Pure City s baterijom kapaciteta od 52 kWh i snagom električnog motora od 109 kW/148 KS.

Punjenje kod kuće, na putu i na dugim dionicama. Pod pojmom „We Charge“ marka Volkswagen kao prvi masovni proizvođač automobila nudi cjelovit paket za komforno, umreženo i održivo punjenje e-automobila. Tako je uvijek dostupno odgovarajuće rješenje za punjenje – kod kuće, na putu i na dugim dionicama. Na DC stanici za brzo punjenje model ID.4 s baterijom kapaciteta 77 kWh i snagom punjenja od 125 kW može se za oko 30 minuta napuniti istosmjernom strujom za narednih 320 km (prema WLTP ciklusu). Model ID.4 isporučuje se europskim kupcima neutralan u pogledu bilance CO2. Ako se puni strujom dobivenom iz obnovljivih izvora energije – primjerice Volkswagen prirodnom strujom – on može biti klimatski neutralan i tijekom cjelokupnog razdoblja korištenja.

PR Foto: PR

Budućnost mobilnosti je električna. S obitelji ID. modela, novom, samostalnom linijom proizvoda, Volkswagen upotpunjava klasični portfelj proizvoda marke. Nakon kompaktnog modela ID.3, kompaktno e-SUV vozilo ID.4 drugi je potpuno električni model. Naime, ovo se vozilo neće proizvoditi i prodavati samo u Europi nego i u Kini, a kasnije također u SAD-u. Marka će u sklopu strategije „Transform 2025+“ do 2024. godine uložiti ukupno jedanaest milijardi eura u električnu mobilnost. Volkswagen do 2029. godine namjerava na tržište uvesti do 75 potpuno električnih modela i tijekom toga razdoblja prodati oko 26 milijuna e-vozila.