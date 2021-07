Interes je države, i njezinih građana, kriminalce identificirati, locirati, uhititi i suditi im. No mnogi i nakon pravomoćnih presuda i zatvorske kazne - ne vraćaju zajednici prouzročenu štetu.

Od političke zvijezde - do osuđenika s blokiranom imovinom. Vila u Kozarčevoj i druge nekretnine, umjetnine, zaplijenjen sef - sve skupa vrijedno par desetaka milijuna kuna. ''Ovo je jedan od najglupljih i najbezveznijih predmeta za koje sam ja uopće čuo'', kazao je Ivo Sanader 2019. godine.

Zbog presude u slučaju Planinska već je dvije godine u zatvoru, mora vratiti i 17 i pol milijuna kuna, ali imovina mu je blokirana zbog slučaja Fimi media koji još čeka epilog.

''Hrvatska će preživjet tih 17 i pol milijuna kuna. Puno teže će u njezinom mentalnom razvoju ostati trag, puno dublji trag. Da netko tko je bio predsjednik Vlade i dva puta dobio parlamentarne izbore uhvaćen u takvoj vrsti djela, to je sto put veća šteta'', smatra predsjednik Zoran Milanović.

Trofeji iz lova, zbirka umjetnina, nekretnine vežu se uz uhićenje Nadana Vidoševića koji je još bez pravomoćne presude. USKOK traži nadoknadu štete, ali je odustao od zahtjeva za oduzimanjem proširene imovinske koristi - njemu i obitelji. Blokiranje imovine, vile u Istri, spominju se i u aferi s adventskim kućicama u Zagrebu i nezakonita dobit pet milijuna kuna, izvijestila je reporterka Josipa Krajinović za Dnevnik Nove TV. Problem ima i Zdravko Mamić.

''Nikad u životu se neću vratiti, pa nisam budala!", izjavio je Zdravko Mamić. Nakon presude, naloženo mu je da uplati 25 i pol milijuna kuna, on je pak poručio dat će dvostruko više, ali ne u proračun. ''On je rekao 'ja želim da to bude hrvatskoj državi i hrvatskom narodu'', kazao je Mamićev odvjetnik Veljko Miljević u svibnju ove godine.

Za otkrivanje i zamrzavanje imovine, USKOK-u treba provesti financijsku istragu, ali takve stručnjake nemaju, već sedam godina ih traže. ''Do danas ni u jednom odjelu nisu zaposleni stručnjaci s područja financija, poreza, revizije i slično'', stoji u prošlogodišnjem DORH-ovom izvješću.

I on na slobodi: Osječki sudac Zvonko Vekić izašao iz Remetinca

Je li se s akcijom u Zagrebu čekalo predugo? Stručnjaci i pravnici u raskoraku: "Može se dogoditi da se novac opere i da nikad više nema traga", "Uvijek se želi zahvatiti što više riba"

Razlog, premala plaća. Do sada. ''Mi smo promijenili uredbu i financijski istražitelji su dobili dvostruki koeficijent u odnosu na ono što su imali jer su svi shvatili da tako visoko vrijedne stručnjake ne možemo dobiti za mali koeficijent'', pojasnio je državni tajnik Juro Martinović.

''Mi ćemo nastaviti s reformom pravosuđa u cilju da ono bude učinkovitije i da bude kvalitetno na korist naših sugrađana", uvjerava premijer Andrej Plenković. Ako ne u velikim korupcijskim slučajevima, država se ipak negdje i naplati. U prošloj godini, prema izvješću DORH-a, ukupno je oduzeto oko 200 milijuna kuna.

Više o pravosuđu pogledajte u videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr