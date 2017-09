Predstavnici veledrogerija sastali su se s ministrima zdravstva i financija zbog problema s vraćanjem dugova bolnica veledrogerijama.

Do konkretnih rješenja nisu došli. Poručili su kako će u iduća dva tjedna probati doći do rješenja na koji će način opće i županijske bolnice, koje najduže kasne s plaćanjem, isplatiti dio duga. Vjeruju da će do kraja godine biti isplaćen dio duga te da neće doći do ovrhe i obustave lijekova.



Josip Matusinović, iz Koordinacije veledrogerija, rekao je da za sada bojazni od ovrha nema ali da to ne znači ako situacija potraje da do toga neće doći.



"Ovo je problem koji traje 20-ak i više godina i on se ne rješava u 15 dana. Toga smo mi svi svjesni. Toga je svjesna ova Vlada, a vjerujem da je svjestan i hrvatski narod da svi zajedno moramo iznaći rješenje", poruka je ministra zdravstva Milana Kujundžića.



Jasminko Herceg iz Udruženja veledrogerija rekao je da su najveći problem opće bolnice.