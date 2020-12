U nešto drugačijim uvjetima, ali i dalje s velikim srcem - humanitarnim koncertom Želim život još jednom smo proslavili život! Zahvaljujući gledateljima Nove TV prikupljeno je više od milijun kuna. Svojim donacijama još jednom ste dali vjetar u leđa Zakladi Ana Rukavina.

Za veliku akciju, Severina i Petar Grašo sinoć su nizali svoje najveće hitove. I nastavili sada već tradiciju. Održan je 15. humanitarni koncert Želim život.

"Ja to uvijek kažem, ovo će biti dobra noć, predosjećam. Mislim da će ovo biti sjajna noć", rekla je Severina.

I bila je. Iako ove godine zagrebački trg nije mogao biti pun kao prijašnjih godina, opet ste pokazali da je puno srce. Uz Novu TV, portal DNEVNIK.hr i naš Facebook profil sinoć su bile tisuće gledatelja, a pozivima je prikupljeno milijun i sto tisuća kuna!

"To govori o našoj velikoj duši, velikoj dobroti hrvatskog naroda. Mi smo takvi kad treba pokazati da smo zajedno", kaže Marija Rukavina, Direktorica Zaklade Ana Rukavina.

I sada Zaklada Ane Rukavine ide dalje. Registar darivatelja krvotvornih matičnih stanica ima više od 65.000 građana. A s više dobrovoljnih darivatelja, raste i šansa za transplantacije.

"Do sada je iz registra donirano 126 transplantata, 126 sudbina se promijenilo s matičnim stanicama iz našeg registra, očekujem da će se tako nastaviti i sljedeće godine", rekao je Mirando Mrsić, medicinski direktor Zaklade Ana Rukavina.

A sve je krenulo s njom. Ana Rukavina i njezine riječi "Želim život" odjeknule su toliko glasno i pokrenule lavinu. Sve je počelo prikupljanjem donacija za njezino liječenje. Nažalost, bitku za svoj život je izgubila.

"Rekla je mama, ja te molim, ako ja ne budem mogla, da do posljednje lipe uplatite to u hrvatsku Udrugu leukemija i limfomi i da stvorimo hrvatski registar, da bude što manje ćelavih glavica oko mene. To je meni bilo....kao zapovijed", prisjetila se Marija Rukavina.

I dala je Ani obećanje kojeg se još uvijek drži. A u tome joj pomažete upravo vi. 5 kuna po pozivu možete donirati i dalje. Broj 060 9000 otvoren je do kraja prosinca.

