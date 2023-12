HSS se okupio na Glavnoj skupštini stranke, Beljak poručio: "Pokazali smo jedinstvo koje je nužno pred izbore"

U Samoboru su se u subotu na Glavnoj skupštini HSS-a sastali svi članovi glavnog odbora HSS-a te predstavnici općinskih i gradskih organizacija.

Birana su radna tijela skupštine, a predsjednik Krešo Beljak podnio je izvješće o radu s naglascima na pripreme za super izbornu 2024. godinu.

HSS nudi biračima svoje političko iskustvo, tradiciju, znanje i poštenje.

"Moram reći da je najbitnija stvar sa ove skupštine da se pokazalo jedinstvo HSS-a usprkos tome što su mnogi pokušavali opet to narušiti. Koliko god da smo mali, koliko god da smo slabi, ima ljudi koji su htjeli opet napraviti neki cirkus, no nisu uspjeli. Moje izvješće je prošlo jednoglasno i na to sam izuzetno ponosan tako da mislim da je to najbitnija stvar, da smo pokazali jedinstvo koje nam je nužno potrebno sada pred izbore", rekao je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

