Predsjednik HSP-a i gradonačelnik Gospića Karlo Starčević u otvorenom pismu prozvao je predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović zbog njezinog negiranja i isprike oko prozdrava Za dom spremni.

U pismu, koje uz Starčevića potpisuje i predsjednik Glavnog stana HSP-a Nikica Augustinović, navodi se kako je negiranje pozdrava "negiranje svih žrtava Domovinskog rata, kako na poginule branitelje – pripadnike HOS-a – koji su položili svoje živote ZA DOM SPREMNI, tako i na civilne žrtve srbočetničke agresije."

"Pljunuli ste na žrtve mladića koji su poginuli za hrvatsku Državu s oznakom ZA DOM SPREMNI. Pljunuli ste na sve roditelje koji su ostali bez sinova i kćeri koji su bili ZA DOM SPREMNI. Pljunuli ste u lice većini hrvatskog naroda. A za čije to interese činite i po čijim nalozima radite? Svjesni smo da se želite domoći drugoga mandata, a to ne možete bez podrške onih iz kojih ste stasali. Bez podrške onih koji su 1991. godine dali smaknuti Načelnika Ratnog stožera HOS-a i dopredsjednika HSP, našeg neprežaljenog Ante Paradžika, a dvije godine potom i generala HOS-a Blaža Kraljevića. Sve smo to progutali u ime HRVATSKE DRŽAVE, u ime HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA. Danas ste postali u ime osobnih, ili nekih drugih interesa, sijamski blizanac onih, koji su se radovali srbočetničkoj agresiji na Hrvatsku pa je čak i potpomagali. Naivni hrvatski narod nažalost bira čas jednu, čas drugu polovicu sijamskog blizanca, ne primjećujući da se NIŠTA ne mijenja, i neće se promijeniti, bez obzira koja polovica istog tijela vodi Hrvatsku u propast", stoji u pismu.

Iz HSP-a Predsjednici zamjeraju što, kako kažu, ne želi primijetiti "četničke provokacije koje su svakim danom sve izraženije - Irinej koji vrijeđa hrvatske biskupe, Pupovac koji Hrvate naziva svakakvim pogrdnim imenima, četnički pomladak koji u još uvijek ranjenom Vukovaru ne ustaje na himnu".

"A to sve činite da bi Vam Vaši koalicijski partneri dali podršku za novi mandat.", poručuju.

Dodaju kako "pravaši nisu navikli na promjene dresova po dnevnoj potrebi".

"Naša je Domovina Republika Hrvatska. Republika Hrvatska nastala je i obranjena u Domovinskom ratu. Hrvatsku su branile tisuće hrvatskih branitelja među kojima su izniman doprinos obrani dale postrojbe HOS-a. HOS je dijete HSP-a, koji ga je osnovao u siječnju 1991. godine kada nije bilo niti zametka ZNG-u i primio je na sebe prvi udarac srbočetničkog agresora. ... Prema našim saznanjima, ogromna većina članova i simpatizera HSP-a na posljednjim je predsjedničkim izborima glasovala za Vas. Nakon ovakvih eskapada, nedosljednosti i kratkovidnosti, sigurni smo da sljedeći put naše glasove nećete dobiti.", zaključuju iz HSP-a u pismu Kolindi Grabar Kitarović.